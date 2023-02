Bunt und närrisch: Das war "Fastnacht in Franken" 2023

"Es lebe unsre Fasenacht!" – Mit diesem Lied eröffnete Norbert Knorr, der singende Sitzungspräsident der Karnevalsgesellschaft Nürnberger Trichter, die Prunksitzung "Fastnacht in Franken" am Freitagabend in den Mainfrankensälen in Veitshöchheim. Was darauf folgte, war eine bunte Mischung aus politischem Kabarett und Alltagskomik, klassischen Büttenreden, Comedy, Tanz und viel Musik. Zum ersten Mal nach zwei Corona-Jahren war die Kultsendung wieder live im BR Fernsehen zu sehen. Im Saal war deutlich zu spüren, wie groß die Sehnsucht nach der Fastnacht war: Die Stimmung war ausgelassen.

Blauer Stuhl für Barbara Stamm

Gleich am Anfang der Prunksitzung wurde es jedoch emotional. Denn eine Person hat in diesem Jahr ganz besonders gefehlt: Barbara Stamm, die im vergangenen Jahr gestorben ist. Die ehemalige Landtagspräsidentin war gern gesehener Dauergast bei der Fastnacht in Franken und ihr blaues "Kleed" legendär. "Fastnacht in Franken" hat jetzt ein Zeichen für Barbara Stamm gesetzt: "Barbara! Hier bei uns wird immer ein Stuhl für dich stehen", sagte Volker Heißmann zu Beginn der Sendung. Ein blauer Stuhl, mitten im Saal. Doch dieser Stuhl soll nicht leer bleiben. Er soll vergeben werden – an eine "ganz normale" Person aus dem Volk. "So hätt‘s die Barbara gewollt!"

Gankino Circus als Überraschung

Eine Überraschung war der Auftritt von Gankino Circus aus Dietenhofen, die Clownerie mit schrägem fränkischem Folk verbanden. Die "Dietenhofener Dudenmänner" standen zum ersten Mal in Veitshöchheim auf der Bühne und sorgten für ordentliche Stimmung. Mit musikalischen Highlights und fränkischen Zungenbrechern zogen sie das Publikum sofort in ihren Bann: "Du vierter vewirrter Fürther vom Förderverein der freiwilligen Feuerwehr, wenn du dein Kaktus ned gießt dann verdörrt er dir."

Altneihauser Feierwehrkapell’n wieder dabei

Ein weiteres Highlight: Das heiß ersehnte Comeback der Altneihauser Feierwehrkapell'n. Pandemiebedingt musste die "Fastnacht in Franken" in den letzten zwei Jahren ohne die Oberpfälzer oder in reduzierter Besetzung auskommen. Trotz – oder gerade wegen ihrer spöttischen Besuche in Franken war die Freude darüber groß, dass die Altneihauser wieder auf der Bühne standen. Verlernt hat die schräge Truppe aus der Oberpfalz in den zwei Jahren nichts. Und auch die politische Prominenz blieb nicht verschont: "Bayern hat schon viel erlitten, das Schlimmste jedoch – unbestritten – das ist der Mensch gewordene Blackout vor dem’s ganz Bayern graut: Söder, Herrmann, Holetscheck, da bleibt der Strom von selber weg!"

"Staatsgeheimnis" um Söders Kostüm gelüftet

Schon Tage vor der "Fastnacht in Franken" gab es viele Spekulationen darüber, als was sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wohl verkleiden wird. Doch mit diesem Kostüm hat wohl keiner gerechnet: Er selbst sagt, dass sein Kostüm den "Stammesältesten" darstellt, "der Bayern durch die Krise führt". "Ein tolles Kostüm, wobei als Marilyn Monroe haben Sie mir fei besser gefallen", kommentierte Sitzungspräsident Christoph Maul Söders Kostümwahl zu Beginn der Prunksitzung.

Vergangenes Jahr hatte er angekündigt, wieder im Kostüm nach Veitshöchheim zu kommen. Bevor er Ministerpräsident wurde, hat Söder mit seinen Kostümen für Aufsehen gesorgt. Er war als Shrek, Homer Simpson, Marilyn Monroe oder Mahatma Ghandi gekommen. In den letzten Jahren ist er in Abendgarderobe zur Fastnacht erschienen.

Auch andere prominente Gäste aus Politik und Gesellschaft hatten sich in Schale geworfen. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) kam als Zimmermann auf der Walz. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und Grünen-Franktionsvorsitzende Katharina Schulze kamen im gleichen Kostüm: Mama Bavaria. FDP-Vorsitzender Martin Hagen und seine Frau Anisha waren als Prinz Harry und Meghan verkleidet.