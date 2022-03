Ukraine-Krieg weckt großes Interesse an Bunkermuseum

Schweinfurt galt im Zweiten Weltkrieg durch seine Kugellager-Fabriken als besonders gefährdetes Ziel für Bombenangriffe. Deshalb wurden überall in der Stadt Bunker errichtet. In den Stadtteilen Bergl und Gartenstadt wurden je drei Hochbunker gebaut, am Hauptbahnhof und in Oberndorf je einer. Dazu kommen die Bunker an der Goetheschule und am Spitalseeplatz. Während große Teile der Stadt durch Luftangriffe zerstört wurden, hielten alle Hochbunker den Bombenangriffen stand. Nach Kriegsende wurden die Bunker sich selbst überlassen. Nur der Bunker in der Ernst-Sachs-Straße wurde im Kalten Krieg zum Atombunker aufgerüstet.