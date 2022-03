Bunker in Bayern: Reaktivierung nicht ausgeschlossen

Rund 2.000 öffentliche Bunkeranlagen gab es zur Zeit des Kalten Krieges in Deutschland. Nach ersten Schätzungen dürften davon nur noch etwa 600 reaktivierbar sein. Viele erhaltene Bunker, gerade auch aus dem 2. Weltkrieg, sind inzwischen in Wohn- oder Kulturraum umgebaut. 2007 hatte die Bundesregierung jegliche Schutzräume aufgegeben, der kalte Krieg war für sie endgültig vorbei.

Angesichts des Ukraine-Krieges will das Bundesinnenministerium nun eine Inventur starten. Rund 500 der deutschen Bunkerräume lagen offenbar in Bayern. Für Andreas Kling, Berater für Bevölkerungsschutz, könnte ein Teil der aufgelassenen Schutzanlagen "mit wenig Aufwand wieder zu richtig funktionierenden Schutzmöglichkeiten umgebaut werden".

Schweiz als Vorbild?

Kling verweist auf die Schweiz, wo es für jeden Einwohner Bunkerplätze gebe. Die seien aber größtenteils nicht öffentlich, sagt der Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster: "Das beruht darauf, dass sie in vielen Privathäusern Räume haben (...) im Keller, die würde man auch nicht Bunker nennen."

Bunkerplätze reichten damals nur für zwei Prozent

Während des Kalten Krieges hätten die bayerischen Bunkerplätze nur für ganze zwei Prozent der Einwohner gereicht - private Schutzräume nicht mitgezählt. Nach Schätzungen gibt es davon hierzulande nur sehr wenige. Ob öffentliche Anlagen - wie zum Beispiel der alte Hochbunker nahe dem Münchner Viktualienmarkt oder das unterirdische Hilfskrankenhaus im mittelfränkischen Gunzenhausen - wieder reaktiviert werden sollten, ist fraglich. Schuster sieht zumindest Bunker für Regierungsstellen und kritische Infrastruktur als sinnvoll an.

Schutzsuche eher in Kellerräumen

Ganz davon abgesehen, wie tauglich die alten, dann runderneuerten Anlagen in modernen Kriegen noch wären: Bei einem atomaren Schlagabtausch wäre selbst der strahlungssicher gebaute Bunker der Bundesregierung tief im Berg in der Eifel nach Expertenmeinung unzureichend gewesen. Und sollte es jemals zum konventionellen Raketenbeschuss kommen wie in der Ukraine, müssten die allermeisten Menschen in die Keller fliehen.

Herrmann: Szenario unrealistisch bei funktionierender Abschreckung

Bayerns Innenminister Joachim Hermann, CSU, sieht zwar den Zivilschutz vor neuen Herausforderungen, warnt aber auch davor, ein Kriegsszenario hierzulande für realistisch zu halten: "Wir haben die Schutzräume vorher auch nicht in Anspruch nehmen müssen" - die militärische Abschreckung müsse funktionieren. Die Verteidigungs- und Gegenschlag-Kapazitäten sind für Herrmann wichtiger als Bunker: "Da muss die Verteidigung auch schon vorher so stark sein, dass so etwas von vornherein gar nicht stattfindet. Denn letztlich hat der Frieden darauf beruht, dass das Konzept der Abschreckung funktioniert hat."

Milliardensummen für Bunker?

Letztlich ist auch alles eine Frage des Geldes. Aktuelles Beispiel: Das mögliche Raketen-Abwehrsystem "Arrow 3" aus Israel dürfte Deutschland laut Experten rund zwei Milliarden Euro kosten. Bereits eine halbe Milliarde teurer war damals allein der Atombunker der Bundesregierung in der Eifel.