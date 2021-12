Bungalow brannte in Himmelkron – 300.000 Euro Schaden

Am Montagabend ist in einem Bungalow in Himmelkron im Landkreis Kulmbach ein Feuer ausgebrochen. Zur Brandbekämpfung waren mehr als 150 Einsatzkräfte vor Ort, bestätigte eine Sprecherin der Polizei dem Bayerischen Rundfunk.

Dachstuhl von Bungalow in Flammen

Der Brand in dem Bungalow sei demnach offenbar im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die 83 Jahre alte Bewohnerin den Bungalow bereits verlassen. Das Dach habe zu diesem Zeitpunkt schon lichterloh gebrannt, sodass die Bekämpfung des Brands nur mit Atemschutz möglich gewesen sei.

Feuer breitet sich schnell aus

Das Feuer habe sich schnell vom Dachstuhl auf den gesamten Bungalow ausgebreitet. Die genaue Brandursache müsse noch ermittelt werden. Der Sachschaden beträgt rund 300.000 Euro. Die 83-jährige Bewohnerin wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.