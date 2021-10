Bundesweites Pilotprojekt mit E-Auto-Ladestation in Nürnberg

Spatenstich für das Pilotprojekt am Nürnberger Messezentrum: Nach Angaben von Audi sollen sechs Lade-Einheiten für E-Autos entstehen. Während des Ladevorgangs können die Autofahrerinnen und Autofahrer in einer angeschlossenen Lounge etwa einen Kaffee trinken oder einen Snack zu sich nehmen. Die Lade-Einheiten sind für Autos aller Hersteller offen.

Schnelleres Aufladen als bei herkömmlichen E-Tankstellen

Der Ladevorgang für das E-Auto soll laut Audi sehr viel schneller gehen, als an herkömmlichen E-Tankstellen. Ein Audi-Stromer etwa könne in 23 Minuten von fünf Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden. Prinzipiell sei der Zeitbedarf aber je Hersteller unterschiedlich, so das Ingolstädter Unternehmen.

Eröffnung für Ende November geplant

An den Lade-Einheiten werden gebrauchte Lithium-Ionen-Batterien als Pufferspeicher installiert. Diese neuartige und bislang einzigartige Ladelösung mit 2nd-Life Batteriespeicherung soll künftig vor allem Spitzenbedarfe abdecken und der Netzanschluss muss nicht so groß geplant werden. Die Eröffnung der Nürnberger Ladestation ist nach Angaben des Messezentrums für Ende November geplant. Falls die neuartige E-Ladestation gut ankommt, will Audi weitere Stationen in anderen Städten aufbauen.