Bundesweiter Auftakt für Wochen gegen Rassismus in München

Mit dabei bei der Auftaktveranstaltung sind unter anderem die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras, die als Kind mit ihren Eltern aus der Türkei nach Deutschland kam, und Jürgen Micksch vom Vorstand der Stiftung gegen Rassismus, die das bundesweite Programm koordiniert. Es gehe jetzt um eine breite Mobilisierung der Zivilgesellschaft, betonte Micksch heute in einem Pressegespräch im Rathaus.

Über 1.750 Veranstaltungen zu Rassismus und Menschenfeindlichkeit

Bis 24. März finden in ganz Deutschland mehr als 1.750 Veranstaltungen statt, die sich mit den Themen Rassismus und Menschenfeindlichkeit sowie mit wirkungsvollen Gegenstrategien auseinandersetzen. Allein in München beteiligen sich fast 100 Institutionen, Organisationen und Vereine mit 120 Veranstaltungen. Diese reichen von Vorträgen, Leistungen und Podiumsdiskussionen über Ausstellungen, Theater- und Filmvorstellungen bis hin zu Aktionen im öffentlichen Raum.

München: Tolerante Stadtgesellschaft, aber auch Alltagsrassismus

Auch in München gebe es verstärkt Stimmungsmache und "Alltagsrassismus", stellt Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) fest. Aber es gebe auch seit langem eine tolerante, bunte und internationale Stadtgesellschaft, und das solle so bleiben. Die anstehenden Veranstaltungen sieht der OB als Möglichkeit, in den Dialog zu kommen, über die Gründe für den erstarkenden Rassismus zu sprechen und auch darüber, was man gemeinsam dagegen tun könne.