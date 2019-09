Bundesweite Lkw-Kontrollen – Ziel: Unfälle vermeiden

Unfälle mit Lkw haben oft dramatische Folgen. Im Jahr 2018 ereigneten sich bundesweit mehr als 28.600 Unfälle, die von Lkw verursacht wurden. Dabei kamen in ganz Deutschland 762 Menschen ums Leben, rechnerisch mehr als zwei Tote pro Tag. In Bayern starben 134 Menschen bei Unfällen mit Lkw, 5.380 wurden verletzt.

Fahrer werden seltener verletzt

Dabei sind seltener die Lastwagenfahrer die Opfer. Für Autofahrer, Radler und Fußgänger ist das Risiko viermal so hoch, bei einem Crash mit einem Lkw zu sterben. Wegen der dramatischen Folgen von Lkw-Unfällen wird nun die bundesweite Aktion unter dem Motto "sicher.mobil.leben - Brummis im Blick" durchgeführt. Neben den Innenministerien tragen der Deutsche Verkehrssicherheitsrat, das Bundesamt für Güterverkehr, die Zollbehörden und die Deutsche Hochschule der Polizei den Aktionstag.

Lkw-Fahrer werden kontrolliert

Mehrere Risikofaktoren sollen bei den Kontrollen beleuchtet werden. Haben die Fahrer ausreichend geschlafen und die vorgeschriebenen Pausen gemacht? Lkw-Fahrer stehen unter wachsendem Zeitdruck. Hier geht ein Appell der Verantwortlichen auch an die Planer der Logistik-Unternehmen, ausreichend Zeit für die Transporte einzurechnen.

Technische Mängel

Viele Lkw sind nicht ausreichend gewartet. Nach Angaben des für die Aktion zuständigen Innenministeriums in Schleswig-Holstein stellten Kontrolleure in den vergangenen zwei Jahren an jedem fünften Lastwagen technische Mängel fest: Lichtanlage defekt, Reifen abgefahren, Bremsen oder Achsen im schlechten Zustand. Etwa jedes zehnte Fahrzeug wurde deshalb sogar zeitweise gestoppt.

Verrutschte Ladung

Die Kontrolleure wollen auch die Ladung der Lastwagen prüfen. Ist zu viel eingeladen worden, wird das Fahrzeug instabil und schwerer zu steuern. Wenn Paletten mit Ladung nicht ausreichend festgemacht sind, geraten sie beim Bremsen schnell ins Rutschen. Das Einhalten der Vorschriften über sichere Ladung hilft also mit, Unfälle mit Lkw zu vermeiden.

Ursachen für Unfälle

Die meisten Lkw-Unfälle auf Autobahnen passieren wegen zu hoher Geschwindigkeit, nicht ausreichend gesicherter Ladung und zu kleinem Abstand zum vorausfahrenden Lastwagen. Außerdem sind Lkw-Fahrer oft übermüdet. Nach Angaben des Deutschen Verkehrssicherheitsrates berichteten 25 Prozent der Lkw-Fahrer bei einer Umfrage, schon einmal am Steuer kurz eingeschlafen zu sein. Außerhalb der Autobahnen passieren viele Unfälle beim Abbiegen, Wenden oder an Ein- und Ausfahrten.