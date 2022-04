Bundesweite Anschlagspläne: Hauptdrahtzieher offenbar aus Bayern

Im Fall der Ermittlungen zur Telegram-Chatgruppe "Vereinte Patrioten", die Sprengstoffanschläge und andere schwere staatsgefährdende Gewalttaten vorbereitet haben soll, darunter auch die Entführung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sind neue Details bekanntgeworden. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz als Ermittlungsleitung dem BR am Donnerstagnachmittag bestätigte, handelt es sich bei einem der Festgenommenen um eine Person aus Bayern. Insgesamt waren bislang bundesweit zwölf Verdächtige festgenommen worden.

Ursprüngliche Randfigur wird zum Hauptdrahtzieher

Laut Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer hätten die Behörden die betreffende Person aus Bayern zunächst gar nicht als Hauptverdächtigen auf dem Schirm gehabt. Eine Hausdurchsuchung habe jedoch Anlass zur Annahme gegeben, dass die Person "in die Leitung der Anschlagspläne involviert" war. Schließlich seien "zahlreiche Waffen" bei der Durchsuchung sichergestellt worden, darunter auch scharfe Langwaffen.

Die genaue Anzahl der funktionstüchtigen Waffen muss nun kriminalistisch ausgewertet werden. Ursprünglich als Randfigur verdächtigt, gilt die Person aus Bayern laut Brauer nun als Hauptdrahtzieher und befindet sich in Untersuchungshaft. Nähere Angaben zu Alter, Geschlecht oder Herkunft des Festgenommenen aus Bayern sind bislang nicht bekannt.

Spinner oder gefährliche Straftäter?

Das Problem bei solchen Ermittlungsverfahren sei immer die Frage, ob man es lediglich mit "Spinnern" zu tun habe, die sich im Internet profilieren und vor ihren Mitstreitern "großmäulig" angeben wollten, erklärte Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer. "In diesem Fall war es aber anders, nämlich in dem Moment, als es darum ging, die Waffen zu beschaffen." Die Gruppierung habe sich Geld und Waffen besorgt. "Da war für uns eben klar: Wir haben es nicht nur mit Spinnern zu tun, sondern mit gefährlichen Straftätern, die ihre Pläne auch umsetzen wollen und wahrscheinlich auch können."

Sprengstoffanschläge und staatsgefährdende Gewalttaten geplant

Am Donnerstag war bekanntgeworden, dass das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gegen Mitglieder der sogenannten Chatgruppe "Vereinte Patrioten" ermitteln. Ihnen wird vorgeworfen, Sprengstoffanschläge und andere schwere staatsgefährdende Gewalttaten vorbereitet zu haben. Bundesweit habe es am Mittwoch Durchsuchungen und auch Festnahmen von Mitgliedern der Gruppierung gegeben, so das Landeskriminalamt.

Drei Durchsuchungen in Bayern

Erklärtes Ziel der bundesweit agierenden Gruppierung sei es, durch Anschläge einen länger andauernden bundesweiten Stromausfall herbeizuführen, um damit bürgerkriegsähnliche Zustände zu verursachen und schließlich das demokratische System in Deutschland zu stürzen. Einzelheiten zu den Hintergründen des Ermittlungsverfahrens wollen die Behörden am Donnerstag bekannt geben. Auch in Bayern gab es drei Durchsuchungen, nämlich in München, im Landkreis Landshut und in Pottenstein im Landkreis Bayreuth.

Faeser: "Ermittlungen offenbaren Abgrund"

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sprach von einer "schwerwiegenden terroristischen Bedrohung". Die SPD-Politikerin fügte hinzu: "Die Ermittlungen offenbaren einen Abgrund." Bewaffnete Reichsbürger und radikalisierte Corona-Leugner verbinde ein grenzenloser Hass auf die Demokratie, auf den Staat und auf Menschen, die für das Gemeinwesen einstehen. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) sagte der «Rheinischen Post»: "Wer Anschlags- und Entführungspläne verfolgt, legt Axt an unsere freiheitliche Demokratie."

Lauterbach zeigt sich "bestürzt"

Bundesgesundheitsminister Lauterbach zeigte sich "bestürzt" über den möglichen Entführungsplan gegen ihn. Er bedankte sich bei den ermittelnden Behörden und dem Bundeskriminalamt "für den guten Schutz und die Überwachung. Davon habe ich offensichtlich profitiert und dafür bin ich sehr dankbar", sagte er. Der Vorgang zeige, dass sich die Corona-Proteste nicht nur radikalisiert hätten, sondern dass es mittlerweile auch darum gehe, den Staat und die Demokratie zu destabilisieren.