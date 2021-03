Bundesweit per Mausklick beim nächsten Bauern einkaufen

Online-Einkauf kann ganze Handelsketten umgehen. Wer seine Lebensmittel direkt beim Bauern einkaufen möchte, kann das jetzt auf der neuen Internetseite "frischeszeug.de" tun. Der Kunde gelangt dort bundesweit per Mausklick direkt zum nächsten Bauern. Der Betreiber der Seite, Gregor Friedrich-Baasner aus Braunschweig, ist nach eigenen Angaben selbst ein "Kind der Landwirtschaft". So sei es ihm ein Anliegen, dass die Menschen frische Ware einkaufen können. Studiert und promoviert hat Friedrich-Baasner in Würzburg. Während dieser Zeit knüpfte er auch Kontakte zu Bauern und rief die Homepage "frischeszeug.de" ins Leben.

Online-Bezahlung hat für Bauern Vorteile

Viele Landwirte, sagt Gregor Friedrich-Baasner, wollten nicht ständig rechnen und hätten nicht immer eine Kasse in der Hand. Jetzt kann der Kunde gleich per Paypal bezahlen und dann seine Ware einfach abholen - Click & collect beim Bauern, sozusagen. Mitte März wird "frischeszeug.de" zum Zahlen per Paypal bereit sein. Der Raum Würzburg spielt für die Webseite eine große Rolle, denn auffallend viele Bauern aus Franken sind dort vertreten. Das geht auf die Kontakte zurück, die Friedrich-Baasner während seines Studiums geknüpft hatte.

Alles aus der Landwirtschaft kann gekauft werden

Fast jedes landwirtschaftliche Produkt ist auf der Seite zu finden - vom Suppenhuhn über Gemüse bis hin zu Wein und Obst. Christin Kessel, Landwirtin in Schmachtenberg im Spessart, sagt, dass es für die Höfe viel rentabler sei, wenn sie direkt an den Endverbraucher verkaufen. Bei dem Druck der Handelsketten bleibe an Ertrag oft gar nichts übrig. Sie selbst hole das Gemüse frisch vom Feld, sobald bei ihr über den Computer die Nachricht einläuft, dass jemand einkaufen will. Kleine Höfe könnten mit diesem neuen Verkaufsmodell besser überleben. Die Kessels haben nun auch vor, einen Hofladen einzurichten. Dann wäre immer jemand da, wenn ein Kunde vorbei kommt, der bei "frischeszeug.de" bestellt hat.