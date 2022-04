Bundesweit kein ähnlicher Fall: Rodach-Säuberung wird zur Krux

Auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks in Erlabrück liegt der Geruch von Öl in der Luft. Dort, wo bis vor ein paar Jahren Holz aus dem Frankenwald verarbeitet wurde, pumpt ein orangener Lastwagen braunes, stinkendes Wasser in eine Mulde. Ein paar Meter weiter steht ein kleiner Bagger im Flussbett und gräbt das Gestein um, auf dem Wasser schimmert ein leichter Ölfilm. Rund ein halbes Jahr nach dem Öl-Unfall an der Rodach ist bis zur Sanierung des Flusses noch viel zu tun.

Öl-Unfall bei Rückbauarbeiten eines Sägewerks

Frank Wich schaut sich die Arbeiten auf dem Gelände in Erlabrück regelmäßig an. Der Ingenieur und seine Firma sollen dafür sorgen, dass die Rodach wieder sauber wird. Das Sägewerk wird seit dem vergangenen Jahr zurückgebaut, erzählt Wich beim Rundgang über das Gelände. Bei diesen Arbeiten ist ein Fass Teeröl, mit dem in der Vergangenheit ein Notstromaggregat betrieben wurde, umgefallen. Etwa 1.000 Liter des Schweröls liefen in den Fluss.

Nach dem Unfall hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr Ölsperren auf der Rodach errichtet und versucht Schlimmeres zu verhindern. Dass durch das Teeröl Hunderte Fische verendeten, konnte jedoch nicht verhindert werden. Auf einer Länge von etwa zehn Kilometern wurden Öl-Rückstände in der Rodach bis in den Landkreis Lichtenfels nachgewiesen. Die Landratsämter Kronach und Lichtenfels gaben Warnungen an Fischer und Teichbesitzer heraus.

Ausgelaufenes Teeröl bereitet mehr Probleme als andere Stoffe

Dr. Jörg Zausig ist wie Ingenieur Frank Wich kurz nach dem Unglück von der Familie des Verursachers um Hilfe gebeten worden. Die beiden haben in den vergangenen Monaten ein Sanierungskonzept für das verunreinigte Flussbett an der Unfallstelle erarbeitet. Im Unterschied zu Unfällen mit Diesel oder Benzin setzt sich ein Teil des Teeröls, da es eine höhere Dichte als Wasser hat, auch auf dem Grund des Gewässers ab. Somit war für Gutachter Zausig und Ingenieur Wich klar: Um die Rodach an der Unfallstelle zu sanieren, muss das Flussbett gereinigt werden.

Ein Bagger im Wasser hebt das Flussbett an

Das Konzept der Sanierer: Ein Bagger gräbt das Flussbett Meter für Meter um und löst so die Öl-Rückstände im Kies und Gestein. Ein Spezialfahrzeug saugt das Öl-Wassergemisch in einen Tank ab. Anschließend wird das verseuchte Wasser in Mulden zwischengelagert, damit sich kleine Steine und Sand auf dem Grund absetzen können. Danach wird das Öl-Wassergemisch in speziellen Filter- und Aufbereitungsanlagen gesäubert und das saubere Wasser wird wieder in den Fluss geleitet.

Fluss Rodach: Sanierung ist ein "lernender Prozess"

Auf Erfahrungen aus anderen Unfällen mit Schweröl in fließenden Gewässern konnten die Projektleiter nicht zurückgreifen. Ähnliche Fälle sind in Bayern und in Deutschland nicht bekannt. Man sei versucht, auf Bilder im Kopf von Unfällen mit Diesel oder Heizöl in Gewässern zurückzugreifen, bei denen mit Ölsperren an der Wasseroberfläche gearbeitet wurde, erklärt Gutachter Jörg Zausig. Da sich das Teeröl aber auch auf den Grund der Rodach gesetzt habe, wisse man nicht, wie tief die Rückstände im Flussbett seien. Einerseits müsse man das Flussbett so tief wie möglich reinigen, andererseits wolle man auch nicht zu tief graben, damit die Rückstände möglicherweise nicht noch tiefer absinken, so Zausig.

"Es ist tatsächlich ein lernender Prozess, der hier im Moment stattfindet." Dr. Jörg Zausig, Gutachter

Damit die Arbeiten im trockenen Flussbett stattfinden können, musste die Rodach umgeleitet werden. Die Idee zur Lösung des Problems habe die Familie des Unfallverursachers gehabt, erzählt Ingenieur Wich. Auf dem Gelände des ehemaligen Sägewerks befindet sich ein alter Mühlgraben, durch den vor langer Zeit Wasser floss, das die Mühlen des Sägewerks antrieb. Nachdem dieser Graben von Sträuchern und Geröll befreit war, konnte die Rodach vor der Unfallstelle mit Hilfe eines im Fluss installierten Wehrs umgeleitet werden.

Trinkwassertalsperre drosselt Wassermenge für die Rodach

Der Mühlgraben auf dem Gelände des Sägewerks fasst allerdings nicht die Wassermenge, die sonst an dieser Stelle durch die Rodach fließt. Etwa zehn Kilometer flussaufwärts liegt die Trinkwassertalsperre Mauthaus, die die Rodach mit Wasser speist. Man habe zuerst Wasser aus der Talsperre abgelassen, um mehr Speicherkapazität zu haben und habe dann den Abfluss in die Rodach gedrosselt, berichtet Hans Joachim Rost vom Wasserwirtschaftsamt Kronach, das die Sperre betreibt. Jetzt fließen nur noch rund drei Liter Wasser pro Sekunde in die Rodach. Normalerweise sind es etwa 1.000 Liter pro Sekunde, bei Hochwasser auch 3.000 bis 4.0000 Liter, erklärt Rost. Das Wasserwirtschaftsamt nutzt den geringeren Pegelstand für eine Inspektion an der Trinkwassertalsperre, gleichzeitig verschafft es den Sanierern in Erlabrück Zeit.

Versicherung zahlt hohe Kosten für die Sanierung

Gutachter Jörg Zausig und Ingenieur Frank Wich wollen die Sanierung des Flussbettes in Erlabrück in spätestens acht Wochen abgeschlossen haben. Dann wird sich zeigen, wie schnell sich die Rodach wieder erholt. Die Kosten für die Sanierung und für Forderungen von Geschädigten belaufen sich auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag, den die Versicherung des Verursachers übernimmt.