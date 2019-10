Bundesweit einmalige Lärmschutzwand mit Photovoltaik-Elementen

Die Wand mit der Doppelfunktion befindet sich zwischen den Autobahn-Anschlüssen Aschaffenburg und Aschaffenburg-Ost in Fahrtrichtung Frankfurt. Durch die Photovoltaik-Elemente wird nicht nur der Verkehrslärm geschluckt, sondern gleichzeitig auch Strom produziert, der in das Stromnetz der Stadt Aschaffenburg eingespeist wird.

Module in die Wand integriert

Mit dem Projekt wurde Neuland betreten, denn die Photovoltaik-Elemente wurden nicht einfach in die Wand gehängt, sondern in diese integriert. Der Bund ist sehr interessiert an der Anlage und finanzierte mit rund drei Millionen Euro den Großteil der Baukosten. Die Stadt Aschaffenburg investierte eine halbe Million Euro und will die Anlage zusammen mit der Baufirma 20 Jahre lang betreiben und unterhalten. Sollte sich die stromproduzierende Schutzwand bewähren, könnte sie deutschlandweit zum Einsatz kommen.