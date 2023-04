Bundesweit einmalig: Busse in Bamberg fahren mit Speiseöl

In Bamberg fahren seit Dienstag zwei Stadtbusse mit Pflanzenöl. Damit testen die Stadtwerke Bamberg als bundesweit erster Dienstleister im Öffentlichen Nahverkehr den Betrieb ihrer Busse mit hydrierten Pflanzenölen. Ab Sommer sollen alle 60 konventionell betriebenen Busse mit dem E-Fuel "HVO100" betrankt werden.

Die exakte Bezeichnung des Kraftstoffes lautet "Hydrotreated Vegetable Oil" (HVO 100). Die Zahl 100 stehe dafür, dass es sich um die reine Form hydrierter Pflanzenöle handelt. Der Biokraftstoff bestehe ausschließlich aus biologischen Rest- und Abfallstoffen zum Beispiel aus Großküchen und sei frei von Palmöl.

E-Fuel "HVO100" mit 90 Prozent weniger Emissionen als Diesel

"HVO100" setze bilanziell rund 90 Prozent weniger CO2-Emissionen frei als traditioneller Diesel, heißt es in der Mitteilung. Für die Stadtwerke Bamberg sei der Wechsel des Kraftstoffs eine gute Zwischenlösung zum Klimaschutz, bis die komplette Busflotte elektrisch und damit komplett emissionsfrei unterwegs ist. Die Diesel-Busse könnten sofort mit dem Biosprit betankt werden, ohne Umrüstung des Motors.

Noch sei der Biosprit zwar pro Liter 15 Cent teurer als Diesel, sagte Jan Giersberg, Sprecher der Stadtwerke Bamberg, BR24. Man habe jedoch die Hoffnung, dass der Preis in Zukunft sinkt.

Bamberg will jährlich 1,1 Millionen Liter Diesel sparen

Pro Jahr würden die Busse der Stadtwerke Bamberg derzeit rund 1,1 Millionen Liter Diesel verbrauchen. Nach Angaben der Stadtwerke Bamberg seien HVO-Kraftstoffe in Deutschland derzeit nur als geringfügige Beimischung zugelassen. "HVO100" sei zudem noch nicht an öffentlichen Tankstellen erhältlich. Die Stadtwerke dürften den Kraftstoff heute schon nutzen, weil sie es nur für Flottenfahrzeuge einsetzen und in einer eigenen Tankstelle betankten.

Ende März hatten die EU-Staaten beschlossen, dass ab 2035 keine Neuwagen mehr zugelassen werden dürfen, die Benzin oder Diesel tanken. Zuvor wurde die Entscheidung von Deutschland wochenlang blockiert. Die Bundesregierung setzte durch, dass es auch nach 2035 noch möglich sein soll, ausschließlich mit klimafreundlichen synthetischen Kraftstoffen betankte Verbrenner-Autos neu zuzulassen.