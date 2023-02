Bundesweit einmalig – ACO schließt Lücke in der Rettungskette

Ein Unfall auf der A8: Es ist mitten in der Nacht. Die Familie, die im Auto sitzt, ist eigentlich nur auf der Durchreise. Der Mann, der das Auto gefahren hat, wird verletzt ins Krankenhaus gebracht, das Auto ist kaputt. Übrig bleiben die Frau und das Kind irgendwo auf der Autobahn. Ein Taxi rufen, um in ein Hotel zu kommen, geht da nicht. Doch was dann?

Verein kümmert sich "um das, was übrig bleibt"

Im Raum Augsburg lautet die Antwort darauf: ACO. Hinter diesem Kürzel verbirgt sich der Verein "Augusta Club Ordnungsdienst" aus Neusäß. Doch der Name führt auf die falsche Fährte. Die Männer und Frauen arbeiten nicht als Security, sondern in erster Linie im sozialen Bereich. Sie kümmern sich "um das, was übrig bleibt", erklärt Vorstand Andreas Günther.

Verein ACO sieht sich als Logistiker

Die Verletzten würden vom Rettungsdienst versorgt, die Polizei nehme Straftäter fest, die Feuerwehr kümmere sich um Schäden und das THW ums Aufräumen an der Unfallstelle. Übrig blieben Unverletzte, die nicht wissen, wo sie hinsollen, so der ACO-Vorstand. "Sie wissen nicht, in welches Krankenhaus die Angehörigen gekommen sind. Wir sind reine Logistiker. Wir kümmern uns darum, dass die Leute von der Einsatzstelle wegkommen, weil Unverletzte nimmt der Rettungsdienst nicht mit."

Nur Polizei und Feuerwehr kennen die Telefonnummer

Seit fast 35 Jahren gibt es den ACO und er ist bundesweit einmalig. Über die Jahre haben die Helfer in den blau-weißen Autos ein Vertrauensverhältnis zu Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aufgebaut – nur die Polizei und die Feuerwehr kennen die Nummer ihres Einsatztelefons. Dabei sind sie keine Konkurrenz zu den anderen Organisationen, sondern eine Unterstützung. Sie schließen quasi eine Lücke in der Rettungskette.

Auch liegengebliebene Rollstühle gehören zu den Aufgaben

Verkehrssicherung bei Fußball-Spielen oder der Freilichtbühne, Hilfe bei der Suche nach Vermissten oder bei einem Unfall – die Einsätze des ACO sind vielfältig. Es kann auch mal ein liegengebliebener, elektrischer Rollstuhl sein, um den sich Andreas Günther und seine ACO-Mitglieder kümmern. Wenn sie von der Polizei gerufen werden, bringen sie die Betroffenen zurück nach Hause. "Die Leute reagieren ganz unterschiedlich. Die meisten sagen 'Das ist mir unangenehm, dass mir das jetzt passieren konnte' und 'Was kostet es denn?'", erzählt Günther.

Notfalleinsätze für Betroffene kostenlos

Die Antwort auf diese Frage lautet: Nichts. Der Verein finanziert sich über Aufträge und Spenden, die Notfall-Einsätze sind deshalb für die Betroffenen kostenlos. 180 Mitglieder hat der Verein inzwischen. Sie kommen aus allen Berufsgruppen und sind zwischen 20 und 40 Jahren alt. Jeder kann mitmachen.

Abwechslung und Dankbarkeit

Sebastian Alesi ist zum Beispiel seit zehn Jahren dabei. Der 26-Jährige kam über das Schulprojekt "Change In" zum ACO. Bei dem Projekt engagieren sich Schülerinnen und Schüler der achten Klassen über mehrere Monate in unterschiedlichen Einsatzstellen. Seine Lehrerin wusste damals von seiner Faszination für Polizei und Feuerwehr und schickte ihn zu ACO. Und Sebastian Alesi ist geblieben – wegen der Abwechslung, dem aufgeschlossenen und gemischten Team und vor allem wegen der Dankbarkeit: "Wenn Evakuierungen sind wegen Bombenfunden, dann haben wir es oft mit Rentnern zu tun, die weg müssen. Da erlebt man eine sehr große Dankbarkeit und das ist eigentlich so das Schönste."