Wahlbeteiligung im Landkreis Regen bundesweit am schlechtesten

Der Landkreis Regen ist bei der Wahlbeteiligung für die Europwahl 2019 bundesweit auf dem letzten Platz gelandet. Insgesamt stimmten dort nur 47,6 Prozent über das neue Europaparlament ab. Das zeigt eine Analyse der „Wählerzähler“, eine Initiative der Stiftung "nebenan" in Kooperation mit dem Europäischen Parlament. Insgesamt wurden 401 Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland und ihre Wahlbeteiligung aufgelistet.

Schon bei der Europwahl 2014 auf dem letzten Platz

Zum Vergleich: In Deutschland lag die Wahlbeteiligung bei 61,4 Prozent. Das ist die höchste Wahlbeteiligung seit 20 Jahren bei einer Europawahl. Der Landkreis Regen war schon bei der Europawahl 2014 bundesweit auf dem letzten Platz. Gerade einmal 26,4 Prozent gaben damals ihre Stimme ab. Die Frage, an was diese Wahl-Verdrossenheit im Landkreis Regen liegen könnte, stellt sich auch das Landratsamt vor Ort. Eine Antwort darauf wurde aber auch dort noch nicht gefunden.

Höchste Wahlbeteiligung im Saarland

Die beste Wahlbeteiligung in Deutschland konnte der Landkreis St. Wendel im Saarland verzeichnen. Dort gaben 74,4 Prozent ihre Stimme ab. Auf Platz 2 landet die Stadt Münster mit 73,7 Prozent, Platz 3 belegt der Landkreis Starnberg mit 71,9 Prozent.