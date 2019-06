Bundeswehrmanöver im Landkreis Lindau mit vielen Frauen

Das Militärmanöver, das von heute (24.6.) bis zum 5. Juli stattfindet, ist die Abschlussübung eines Lehrgangs für UN-Beobachter. Die Absolventen, die künftig zu Beobachtermissionen in Krisengebiete aufbrechen sollen, müssen dabei auf verschiedenste Situationen reagieren: Etwa bei einem Verkehrsunfall die Unfallstelle sichern und Erste Hilfe leisten; aber auch in einer überraschenden Gefechtssituation einen kühlen Kopf bewahren. Außerdem geht es um die richtige Gesprächsführung mit bewaffneten Kräften. Geschossen wird natürlich nur mit sogenannter Manövermunition, also Platzpatronen.

Militärübung mit vielen künftigen UN-Beobachterinnen

Unter den 40 neuen UN-Beobachtern aus 27 Nationen sind heuer erstmals mehr Frauen als Männer, nämlich 25. An der Übung nehmen die bekannten weißen Fahrzeuge mit UN-Aufschrift und auch ein Hubschrauber der Bundespolizei teil. Schwerpunkte sind die Gemeinden Schlachters, Opfenbach, Weiler-Simmerberg, Stiefenhofen und Maierhöfen; außerdem im Landkreis Ravensburg die Stadt Wangen im Allgäu.

Zuschauer bei Manöver unerwünscht

Die Bundeswehr bittet die Bevölkerung, sich von den übenden Truppen fernzuhalten und bei möglicherweise liegengebliebener Manövermunition die Polizei zu verständigen.