Bundeswehr: Wildbienen-Hotels für den Fliegerhorst in Kaufbeuren

Zwei große Insektenhotels vor einem Waldstück und eine frisch angesäte Wildblumenwiese am Kaufbeurer Fliegerhorst der Bundeswehr – dort sollen sich Wildbienen und andere Insekten ab sofort wohlfühlen. Die Bundeswehr will mit den Insektenhotels etwas gegen das Artensterben tun - und die Vielfalt von Fauna und Flora auf dem Fliegerhorstareal fördern. Am Mittwochnachmittag werden die Insektenhotels offiziell eingeweiht.

Ärger der Bundeswehr mit Hobbyimker

Mit Bienen hat die Bundeswehr in Kaufbeuren so ihre Erfahrungen gemacht: Im Mai hatte es noch Ärger mit einem Nachbarn gegeben. Der Hobbyimker hatte zwei Bienenkästen direkt am Zaun zum Fliegerhorst aufgestellt. Die Bundeswehr ließ daraufhin eine zwei Meter hohe und zehn Meter breite Holzwand errichten, um die joggenden Soldaten auf der Laufstrecke hinter dem Zaun vor den Honigbienen zu schützen.

Inzwischen ist ein Kompromiss gefunden und die Wand wieder weg. Und die wilden Artgenossen der Honigbienen bekommen jetzt ihr eigenes Hotel auf dem Kaufbeurer Fliegerhorst.