Bundeswehr unterstützt Pflegekräfte in Altenheimen in Passau

Soldaten und Soldatinnen des Aufklärungsbataillon 8 aus Freyung unterstützen ab Donnerstag die Pflegekräfte in zwei Passauer Seniorenheimen, in denen sich insgesamt mehr als 125 Bewohnerinnen und Bewohner sowie dutzende Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Im Malteser-Altenheim St. Nikola werden sechs Soldatinnen und Soldaten eingesetzt. Sie werden bei ihrem Dienst eine komplette Schutzausrüstung tragen, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, erklärt der Bundeswehr-Pressesprecher Reinhard Jäger auf BR-Anfrage.

Bundeswehr arbeitet nicht direkt am Patienten

Die Soldatinnen und Soldaten werden nicht direkt am Patienten arbeiten, sondern Tätigkeiten im Hintergrund durchführen, zum Beispiel frische Wäsche austeilen, Lebensmittel und Getränke einlagern, Mahlzeiten zubereiten oder die Post verteilen. Damit sollen die Mitarbeiter des Seniorenheims so entlastet werden, dass sie mehr Zeit für die Bewohner haben.

Auch im AWO Betty Pfleger-Seniorenheim Passau werden die Soldatinnen und Soldaten für diese Aufgaben eingesetzt, wie eine Sprecherin auf BR-Anfrage mitteilte. Der Einsatz der Bundeswehr wurde mit dem Katastrophenschutz der Stadt Passau koordiniert.

In 15 Städten in Niederbayern und der Oberpfalz im Einsatz

Allein in Niederbayern und der Oberpfalz hilft in 15 Städten jetzt die Bundeswehr mit. Eine BR-Umfrage bei allen Gesundheitsämtern in Bayern hat ergeben, dass die meisten Gesundheitsämter massiv überlastet und überfordert sind. Die eingesetzten Soldatinnen und Soldaten sind vor allem zur Unterstützung in Gesundheitsämtern im Einsatz. Ihre Aufgabe ist die Nachverfolgung von Kontaktpersonen von Infizierten. Das sind klassische Telefondienste.

Die Soldaten sitzen an einem Schreibtisch im Gesundheitsamt und telefonieren Listen mit Kontaktpersonen ab. Im Gesundheitsamt in Landkreis Freyung-Grafenau helfen zum Beispiel derzeit zehn Soldatinnen und Soldaten. Dieses bestehende Team bleibt wohl noch bis Ende des Jahres dort. Am Anfang wurden die Soldatinnen und Soldaten von MitarbeiterInnen des Gesundheitsamts eingelernt. Außerdem gibt es für die Telefonate vorgefertigte Fragebögen und Handlungshinweise.

Landkreise können Bundeswehr um Amtshilfe bitten

Eigentlich sind für den Katastrophenschutz und die Gesundheitsversorgung die Landkreise und die kreisfreien Städte verantwortlich. Doch bei Überforderung können sie um Amtshilfe bitten und sich dabei auch an die Bundeswehr wenden. Die müssen in einem Antrag eine besondere Belastung nachweisen. Ein hoher Inzidenzwert, wie etwa in Freyung-Grafenau, führt auf jeden Fall zu so einer besonderen Belastung.