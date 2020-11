Bundeswehr unterstützt Pflegekräfte an Augsburger Uniklinik

Seit dieser Woche sind sechs Bundeswehrsoldaten zur Unterstützung des Pflegepersonals am Uniklinikum Augsburg tätig. Denn das Krankenhaus hat derzeit mit dem Ausfall vieler Pflegekräfte zu kämpfen.

Immer mehr infizierte Mitarbeiter beim Pflegepersonal

Nach Angaben des ärztlichen Direktors, Prof. Michael Beyer, würde sich das Pflegepersonal zunehmend mit Corona infizieren, was Lücken in die - ohnehin schon - dünne Personaldecke reiße. Zudem müsste die Uniklinik viele Patienten in andere Krankenhäuser verlegen. Deshalb sei die "Bundeswehr mehr als willkommen", so Beyer.

Soldaten helfen beim Transport von Patienten

Vor allem bei den Transporten sollen die Soldatinnen und Soldaten nun unterstützen. Laut Beyer hat die Bundeswehr vier gut ausgebildete Rettungssanitäter und zwei medizinische Fachangestellte geschickt. Gerade bei den kritischen Transporten von den Covid-Stationen helfe das enorm. Beyer zufolge habe die zweite Corona-Welle eine andere Dynamik als die erste - mit einem Vielfachen an Patienten.

Uniklinik Augsburg bereits nah an Kapazitätsgrenze

Mit Sorge blickt der ärztliche Direktor auf die kommenden Wochen. Denn er rechnet weiterhin mit vielen Corona-Patienten und spricht von einer Herausforderung - vor allem da die Uniklinik in Augsburg bereits jetzt sehr nah an ihrer Kapazitätsgrenze sei. Im Laufe der Woche sollen weitere Bundeswehrsoldaten zur Unterstützung an die Universitätsklinik hinzugezogen werden.