Bundeswehr unterstützt Kliniken in Oberbayern

Sie helfen bei Hochwasser und Schneechaos und jetzt auch in der Corona-Pandemie: Soldaten der Bundeswehr-Pionierkaserne auf der Schanz sollen das Personal der Kliniken Ingolstadt, Manching und Erding entlasten. Es handelt sich dabei allerdings nicht um medizinisch geschulte Kräfte. Die Soldaten werden zum Beispiel bei Sachtransporten und Logistiktätigkeiten eingesetzt.

Einsatz ist für mehrere Wochen geplant

Durch diese Unterstützung hat das Klinikum mehr Pflegepersonal sowie Pflegehilfspersonal zur Patientenversorgung zur Verfügung, teilte Andreas Tiete, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des Klinikums Ingolstadt mit. "Wir sind sehr dankbar, dass wir in dieser Ausnahmesituation so schnell Unterstützung von der Bundeswehr bekommen", sagt Tiete.

In der vergangenen Woche hatte das Klinikum Kräfte der Bundeswehr zur Unterstützung angefordert. Die Soldaten sollen in den kommenden Wochen das Klinikpersonal in den am meisten belasteten Bereichen unterstützen. Dazu gehörten neben der Covid-19-Intensivstation auch die Infektionsstation und die Notfallklinik. Aber auch auf allen anderen Stationen sowie bei der Eingangskontrolle sollen die Männer zum Einsatz kommen.

73 Corona-Patienten im Klinikum Ingolstadt

Das Klinikum Ingolstadt gehört nach eigenen Angaben, gemessen an seiner Größe, zu einem der am stärksten in der Versorgung von Corona-Patienten engagierten Häusern. In den vergangenen Tagen wurden laut Klinikum gleichzeitig bis zu 21 Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt. Damit habe man in Ingolstadt einen Höchststand in der gesamten Pandemie verzeichnet.

Viele OP-Säle geschlossen

Am Mittwoch hatte die Regierung von Oberbayern unter anderem auch für das Klinikum Ingolstadt angeordnet, bis Januar elektive Eingriffe zu unterlassen, wenn eine Verschiebung medizinisch vertretbar sei. Bereits in der vergangenen Woche hatte das Klinikum drei seiner zehn Operationssäle geschlossen, um mehr Personal für andere Bereiche zu haben. Sie werden jetzt vor allem den Intensivbereich in der Patientenversorgung unterstützen. Derzeit werden im Klinikum 73 Covid-19-Patienten versorgt, 16 davon intensivmedizinisch.