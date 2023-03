Bundeswehr übt Gebirgsflüge mit Transporthubschraubern

Bis Freitag sind nach Bundeswehrangaben Teams des Transporthubschrauberregiments Niederstetten mit zwei Hubschraubern im oberbayerischen Altenstadt stationiert. Von dort starten sie für ihre Übungsflüge. Schwerpunkt ist das Oberallgäu und die Region um Mittenwald.

Hubschrauber der Bundeswehr bis gegen 23 Uhr unterwegs

Die Flüge sollen teilweise auch bei Dunkelheit stattfinden. Spätestens gegen 23 Uhr sollen die Hubschrauber aber laut Bundeswehr wieder in Altenstadt landen. Bei ihren Übungsflügen trainieren die Piloten für die Besonderheiten im alpinen Raum. So müssen sie etwa mit weniger Triebwerksleistung zurechtkommen, weil die Luft mit zunehmender Höhe dünner wird.

Soldaten trainieren für Nato-Speerspitze

In diesem Jahr gehören sechs NH90-Hubschrauber aus dem Transporthubschrauberregiment in Niederstetten der sogenannten Nato-Speerspitze "VJTF" (Very High Readiness Joint Task Force) an. Sie müssen binnen weniger Tage an die Nato-Ostflanke verlegt werden können. Vor diesem Hintergrund sei das Gebirgsflugtraining wichtig, weil das Einsatzgebiet dort sehr bergig sei, hieß es von der Bundeswehr.