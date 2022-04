Bundeswehr schafft in Bayern erstes Heimatschutzregiment

In Bayern entsteht das erste von fünf geplanten Heimatschutzregimentern mit Reservisten der Bundeswehr. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) ist dafür am Samstag zu Gast in der Münchner Fürst-Wrede-Kaserne, wenn aus einem in Bayern durchgeführten Pilotprojekt dauerhaft neue Strukturen für den Heimatschutz der Bundeswehr entstehen.

Bayerisches Pilotprojekt für neue Strukturen bei der Bundeswehr

Seit 2019 lief in Bayern ein Pilotprojekt für eine neue Führungsstruktur der Heimatschutz-Kompanien der Bundeswehr. Die Heimatschutz-Kompanien in den drei fränkischen Regierungsbezirken sind dafür in einem Regiment zusammengefasst worden: dem Landesregiment Bayern. Aufgebaut wurden dafür außerdem zwei übergreifende Kompanien für Stabsaufgaben, Versorgung und Unterstützung im gesamten Landesregiment. Auf dem Truppenübungsplatz in Wildflecken in der Rhön wurden im Verlauf des Pilotprojekts unter anderem Objektschutz, Abläufe an Check-Points, Patrouillengänge und ABC-Abwehrmaßnahmen trainiert.

Bayerns Heimatschutz-Kompanien künftig in einem Regiment

Das Pilotprojekt endet am Samstag (30.04.2022) mit der Aufnahme der übrigen bayerischen Heimatschutz-Kompanien aus Niederbayern, Oberpfalz, Oberbayern und Schwaben und der Umbenennung des Landesregiments. Es wird künftig als Heimatschutzregiment 1 bezeichnet.

Bundesweit fünf Heimatschutzregimenter mit Reservisten geplant

Mit den Erfahrungen aus dem Pilotprojekt in Bayern soll zunächst ein weiteres Regiment in Nordrhein-Westfalen aufgebaut werden. Bis zum Jahr 2025 sollen die Heimatschutzkräfte der Bundeswehr in insgesamt fünf Regimentern organisiert werden. Die Heimatschutz-Verbände bestehen aus Reservisten, die etwa für Übungen, für die Unterstützung bei Katastrophenfällen oder auch zum Schutz von kritischer Infrastruktur oder zum Schutz von Einrichtungen der Bundeswehr einberufen werden können.

Neue Regimenter sollen schneller reagieren können

Das Heimatschutzregiment 1 in Bayern startet mit etwa 350 Reservistinnen und Reservisten. Später sollen es einmal etwa 450 Soldaten sein. Das Landeskommando Bayern der Bundeswehr bewertet die bisherigen Erfahrungen mit den neuen Strukturen als Erfolg: "Mit der Regimentsstruktur sind die Heimatschutzkräfte unter einheitlicher Führung reaktionsschneller und konnten durch gemeinsame Ausbildungen und Übungen ihre Fähigkeiten verbessern", teilte das Landeskommando auf BR-Anfrage mit. Das Landesregiment Bayern wurde von Oberst Stefan Berger geführt. Die Führung des Heimatschutzregiments 1 wird Oberst Markus Wick übernehmen.

Reservisten meist ehemalige Soldaten der Bundeswehr

Die Reservisten der Bundeswehr sind in erster Linie frühere Soldatinnen und Soldaten. Auch wer früher nicht Soldat war, kann eine Reserve-Laufbahnausbildung absolvieren. Wer einen Hochschulabschluss hat, kann nach Angaben der Bundeswehr auch als Seiteneinsteiger einen höheren Dienstgrad erhalten. Voraussetzungen sind die deutsche Staatsbürgerschaft und ein positives Ergebnis bei einer Sicherheitsüberprüfung.