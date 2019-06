Bundeswehr rückt in Dillingen ein: Andrang beim Aktionstag

Schnellboote, Panzer, Hubschrauber und IT-Technik

Die Bundeswehr zeigt auf dem zehn Hektar großen Gelände nicht nur ihre neuste Technik aus dem IT-Bataillon, sondern präsentiert auch Heer, Luftwaffe und Marine – inklusive Ausstattung, die wegen ihres maroden Zustands immer wieder negative Schlagzeilen macht. In Dillingen waren bereits die ganze Woche über Panzer und Boote unterwegs zum Donaupark, damit die Besucher in einem gepanzerten Fahrzeug oder einem militärischen Schnellboot auf der Donau mitfahren können.

"Möglichst realistischer Eindruck"

Ziel sei es, so die Organisatoren aus den Reihen der Bundeswehr, den Besuchern einen möglichst realistischen Eindruck vom Alltag in der Bundeswehr zu ermöglichen. Dafür sind rund 500 Soldaten vor Ort. In Dillingen ist das Informationstechnik-Bataillon Nummer 292 stationiert, es umfasst laut Bundeswehr 730 Militärs und Angehörige.

Dillingen ist seit 1682 Garnisonsstadt

Daneben sollen auch andere Bereiche der Truppe vorgestellt werden. Ab dem Nachmittag geht der Aktionstag über in ein Stadt- und Bürgerfest. Der Bundeswehr sei es ein Anliegen, zusammen mit den Dillingern zu feiern, so Major Patrick Glaser, und zwar nicht nur innerhalb der Kaserne, sondern in der Öffentlichkeit. Das soll die Verbundenheit mit der Stadt ausdrücken, die seit 1682 Garnisonstadt ist.