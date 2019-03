Bundeswehr kürzt Zahl der Einzelkämpfer-Lehrgänge

Abseilen, Nahkampf, weite Strecken marschieren, Schlafmangel, Erschöpfung - oft über die eigenen Grenzen hinaus. Über die Kürzungen des Einzelkämpfer-Lehrgangs hatten zunächst die Stuttgarter Nachrichten berichtet. Grund seien fehlende Ausbilder, so die Zeitung.

Bundeswehr: Einzelkämpfer zugunsten wichtigerer Ausbildungen gekürzt

Die Bundeswehr stellt die Lage auf Nachfrage von BR24 nun etwas anders dar. Zwar sei es richtig, dass in diesem Jahr nur acht statt 20 Durchgänge des Einzelkämpferlehrgangs angeboten würden, von Teil zwei der zweigeteilten Ausbildung sogar nur einen Durchgang. Der Grund sei aber, dass derzeit nur "die unbedingt nötige Ausbildung stattfindet, während temporär entbehrliche Ausbildung aufgeschoben und zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt wird", sagt der Hammelburger Bundeswehr-Presseoffizier Jan Volkmann.

Basisausbildung der neuen Anwärter geht vor

Im Klartext: Die Bundeswehr setzt die Ausbilder derzeit an anderer Stelle ein. Denn die 2016 ausgerufene "Trendwende Personal" bei der Truppe sei dafür verantwortlich, dass derzeit eine erhöhte Anzahl neuer Feldwebelanwärter ausgebildet werden müsse. Da diese neuen Anwärter den Kurs "Miltärfachlicher Teil A" absolvieren müssen, müsste die Einzelkämpfer-Ausbilder übergangsweise diesen Lehrgang übernehmen.

Mangel an Ausbildern soll sich durch Neuzugänge verbessern

Die Ausbildungszentrum schätzt seine Lage derzeit als "positiv" ein. Vier von fünf Stellen im Unteroffziersrang seien besetzt. Auf den grundsätzlichen Mangel an Ausbildern hatte dagegen der Wehrbeauftragte der Bundesregierung in seinem Jahresbericht 2017 hingewiesen. Schon damals, so urteilte der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels, sei "das noch vorhandene Personal nicht in der Lage, jeden Lehrgang durchzuführen. Dies betrifft besondere Zusatzmodule wie beispielsweise den Schießlehrerlehrgang oder einzelne Durchgänge des Einzelkämpferlehrgangs." Auch aktuell mussten neben den Einzelkämpferlehrgängen Durchgänge des Lehrgangs "Schießlehrer Handwaffen/Panzerabwehrwaffen" abgesagt werden, so die Bundeswehr.