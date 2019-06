Die Stadt Cham feiert am Wochenende gemeinsam mit der Nordgaukaserne das Jubiläum "60 Jahre Garnisonsstadt Cham" und das 60-jährige Bestehen der Panzerbrigade 12 "Oberpfalz". 1959 zogen die ersten Soldaten in die damals neugebaute Nordgaukaserne ein, und der Kasernenbetrieb startete. Bei der Bundeswehrreform 2011 bangte die Stadt, dass der Standort aufgelöst werden könnte.

Doch es kam anders. Statt sie zu schließen, wurde die Kaserne zum neuen Stabssitz der Panzerbrigade 12, zu der in Ostbayern insgesamt acht Kasernen gehören. Der Stab wurde dafür von Amberg nach Cham verlegt. Die Bundeswehr sanierte die Nordgaukaserne in Cham für die neue Aufgabe mit einem Millionenaufwand. Im April 2018 zogen 600 Soldaten dort ein.

Tag der Bundeswehr

Das Doppeljubiläum wurde am Freitagabend mit einem offiziellen Festakt und anschließender Serenade gefeiert. Am Samstag gibt es für das breite Publikum von 9 bis 17 Uhr einen großen "Tag der Bundeswehr" auf dem Festgelände an der Further Straße in Cham. Dort zeigt die Bundeswehr ihre Einsatzfahrzeuge, Panzer und Großgeräte, stellt sich insgesamt vor und will mit Bürgern ins Gespräch kommen. Es gibt Vorführungen, auch von Polizei, THW und Feuerwehr auf einer "Blaulicht-Meile".

Ausstellungs-Tornado der Bundeswehr

Der einzige Ausstellungs-Tornado der Bundeswehr wird auf dem Gelände Station machen. Am Nachmittag fliegt das neue militärische Transportflugzeug der Bundeswehr A400M über die Ausstellung. Am Vormittag wird live in die Einsatzgebiete geschaltet.

Der "Tag der Bundeswehr" findet zum fünften Mal statt. In Bayern präsentiert sich die Bundeswehr noch in Dillingen und Erding, bundesweit finden ähnliche Veranstaltungen an insgesamt 14 Standorten statt.