Bundeswehr-Gelöbnis in München - und friedlicher Protest

Im Münchner Hofgarten haben am Abend gut 200 Bundeswehrsoldaten öffentlich ihr Gelöbnis abgelegt. Bei der Zeremonie schworen sie feierlich, "der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen". Anschließend lud Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Rekruten zu einem Empfang in die Residenz.

Protestaktion von Künstlern und Organisationen

Auf dem Odeonsplatz versammelten sich währenddessen rund 120 Kritiker und Gegner der Bundeswehr, um gegen das "Militärschauspiel" zu protestieren, wie die Polizei mitteilte. Der Protest blieb nach Angaben eines Sprechers friedlich.

"Die Gelöbnisse sollen dazu dienen, in der Bevölkerung Verständnis für die Kriegseinsätze der Bundeswehr zu erzeugen", sagte der Liedermacher Konstantin Wecker, einer der Erstunterzeichner des Protestaufrufes.

Söder: "Wir stehen zur Bundeswehr"

Söder bezeichnete das Gelöbnis dagegen als große Ehre und Freude für den ganzen Freistaat: "Wir stehen zur Bundeswehr". Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) war nicht nach München gekommen. In der vergangenen Woche hatte es in mehreren deutschen Städten öffentliche Gelöbnisse der Bundeswehr gegeben. Kramp-Karrenbauer hatte in ihrer Regierungserklärung angekündigt, wieder mehr Gelöbnisse durchzuführen. Sie erhofft sich davon, dass die Truppe stärker ins gesellschaftliche Bewusstsein rückt.

Letztes Gelöbnis 2009 unter großem Polizeiaufgebot

Bei der letzten öffentlichen Gelöbnis-Zeremonie in München, die 2009 auf dem Marienplatz stattfand, sicherten 1.300 Polizisten die 500 Bundeswehr-Rekruten. Es kam zu mehreren Zwischenfällen, die Polizei musste mehrmals eingreifen.