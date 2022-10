Bundeswehr: Erneut Drohnen über fränkischem Truppenübungsplatz

Nach den Drohnensichtungen am Wochenende hat es in den vergangenen Tagen offenbar erneut mehrere Drohnenüberflüge über dem Truppenübungsplatz in Wildflecken an der bayerisch-hessischen Grenze gegeben. Das bestätigt ein Sprecher der Bundeswehr heute auf Nachfrage des BR: "In den letzten Nächten seit dem 30. September kam es wiederholt zu Drohnenüberflügen mehrerer Drohnen über der Bundeswehrliegenschaft Rhön-Kaserne sowie dem angrenzenden Truppenübungsplatz Wildflecken."

Bundeswehr macht keine weiteren Angaben

Die Polizei sei dem Sprecher zufolge unmittelbar informiert worden und habe die Ermittlungen aufgenommen. Eine Gefährdung der Bevölkerung habe zu keiner Zeit bestanden. "Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund der andauernden polizeilichen Ermittlungen und aus Gründen der operativen Sicherheit keine weiteren Angaben – auch zu möglichen Abwehrmaßnahmen – machen können", so der Bundeswehr-Sprecher weiter.

Ausbildung ukrainischer Soldaten in Wildflecken?

Brisant an den Drohnenüberflügen ist, dass die Bundeswehr auf dem Übungsplatz in Unterfranken derzeit nach Angaben des Online-Mediums "Business Insider" ukrainische Soldaten an gepanzerten Fahrzeugen des Typs Dingo ausbilden soll. Das Verteidigungsministerium hat dies auf BR24-Nachfrage bisher aber weder bestätigt noch verneint. Die Bundesregierung hatte Mitte September angekündigt, der Ukraine 50 Dingos zu liefern - dabei handelt es sich um bewaffnete Radtransporter.

Zuvor sollen russische Geheimdienste Ende August versucht haben, die Ausbildung ukrainischer Soldaten an westlichen Waffensystemen in Deutschland auszuspähen. An den Militärstandorten Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz und Grafenwöhr in der Oberpfalz waren "Spiegel"-Berichten zufolge verdächtige Fahrzeuge aufgefallen, aus denen heraus vermutlich Zufahrten beobachtet worden seien. In Idar-Oberstein bildete die Bundeswehr Ukrainer aus, in Grafenwöhr trainierten die US-Streitkräfte Ukrainer.

Polizei: Lichtspiegelungen statt Drohnen?

Bereits in der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober waren mehrere Hinweise der Bundeswehr über mögliche Drohnen, die im Bereich des Truppenübungsplatzes der Bundeswehr in Wildflecken gesehen worden seien, bei der Polizei eingegangen. Die Polizei konnte nach den Vorfällen auf BR-Nachfrage jedoch nicht bestätigen, dass es sich tatsächlich um Drohnen gehandelt habe.

Nach Angaben eines Polizeisprechers könnte es sich bei dem Vorfall vom Wochenende auch um Lichter von Autos, zivilen Flugzeugen oder Windrädern gehandelt haben. Ob die Polizei das auch bei den erneuten Drohnen-Sichtungen für möglich hält, ist noch unklar. Die Antwort auf die BR-Anfrage hierzu steht noch aus.