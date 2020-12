Bundeswehr bestellt in Donauwörth 31 Airbus-Hubschrauber

Gute Nachrichten in Corona-Zeiten für den Hubschrauber-Hersteller Airbus Helicopters: Das Unternehmen baut in Donauwörth 31 Hubschrauber vom Typ NH90 Sea Tiger für die Bundeswehr. Das sei einer der größten Aufträge der letzten Jahre, sagte ein Sprecher dem Bayerischen Rundfunk. Die Hubschrauber kosten 2,3 Milliarden Euro. Außerdem liefert Airbus für weitere 400 Millionen Euro Ersatzteile und bildet Piloten aus.

Auslieferung der Hubschrauber ab dem Jahr 2025 geplant

Die Sea Tiger sollen zwischen 2025 und 2030 ausgeliefert werden. Am Standort Donauwörth werden einzelne Teile für den Marinehubschrauber produziert und es findet die Endmontage statt. Die Auftragsvergabe an Airbus sei keine Überraschung gewesen und war erwartet worden, so der Airbus-Sprecher. Dennoch ein positives Signal im Corona-Jahr für die regionale Wirtschaft.

Durch Corona weniger Aufträge aus der Privatwirtschaft

Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie waren die Aufträge bei Airbus Helicopters vor allem aus der Privatwirtschaft stark zurückgegangen. Deutschland-Chef Wolfgang Schoder hatte deshalb Behörden und Regierungen aufgerufen, öffentliche Aufträge vorzuziehen.

In Donauwörth werden jährlich mehr als 100 Hubschrauber gebaut

Bei Airbus Helicopters in Donauwörth arbeiten rund 6.500 Menschen. Pro Jahr werden dort etwas mehr als 100 Hubschrauber produziert. Der NH90 Sea Tiger ist ein Marinehubschrauber. Er soll auf den Fregatten der Bundeswehr zum Einsatz kommen. Ausgerüstet mit Torpedos und Raketen kann er laut Airbus Ziele über und unter Wasser bekämpfen, zum Beispiel U-Boote.