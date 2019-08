Bundeswehr bekommt neue Rechenzentren in Wildflecken und Roth

Schon 2017 hatten sich Wildflecken und seine Partnerkommunen in der Rhönallianz, Bad Brückenau, Geroda, Motten, Oberleichtersbach, Riedenberg, Schondra und Zeitlofs gemeinsam an das Verteidigungsministerium gewandt. Auch die Abgeordneten der Region hatten um Unterstützung für Wildfleckens Bewerbung um das Rechenzentrum gebeten. Die Bundestagsabgeordneten Dorothee Bär (CSU), Sabine Dittmar (SPD) und Manuela Rottmann (Die Grünen) hatten diesbezüglich einen gemeinsamen Brief an die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen geschrieben.

Datencenter in Roth geplant

In Wildflecken und der Barnim-Kaserne in Strausberg sollen sogenannte Rechenzentrums-Cluster entstehen, in denen die digitalen Datenströme der Bundeswehr zusammenlaufen. In der Otto-Lilienthal-Kaserne in Roth hingegen ist ein weiteres Datencenter geplant. Wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilt, sollen dort die Informationen aus den anderen beiden Kasernen für eine mögliche Wiederherstellung gesondert gespeichert werden können.