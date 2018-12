Bundeswehr beginnt Baustelle in Hof - 1,5 Jahre nach Spatenstich

Auf BR-Anfrage begründet ein Bundeswehr-Sprecher diese erhebliche Zeit-Verzögerung unter anderem mit den besonderen Sicherheitsüberprüfungen von beteiligten Baufirmen: Denn für rund 30 Millionen Euro soll am einzigen Bundeswehrstandort Oberfrankens ein hochmodernes Laborgebäude für die sogenannte "Zentrale Untersuchungsstelle für Technische Aufklärung" entstehen.

Neues Labor für 200 Wissenschaftler

In dieser deutschlandweit einzigartigen Einheit entwickeln, testen und bauen rund 200 Wissenschaftler und Techniker neue Geräte und Methoden zur Überwachung und Nachrichtengewinnung. Damit sorgen sie nach Angaben der Bundeswehr von Hof aus auch für mehr Sicherheit bei den Auslandseinsätzen deutscher Soldaten.

Altes US-Labor wird dadurch ersetzt

Das neue Gebäude soll in etwa drei Jahren das alte Labor ersetzen, das die US-Armee in den 60er-Jahren am Hofer Stadtrand ursprünglich zur Überwachung des Ostblocks errichtet hatte. Nach dem Abzug der US-Armee 1971 haben deutsche Soldaten die Kasernen in Hof übernommen.

Baustelle wird aufgebaut

Für das 30-Millionen-Euro-Projekt wird jetzt gerade die Baustelle eingerichtet. Dafür wird extra eine geteerte Zufahrtsstraße gebaut. Zusätzlich zu diesem neuen Labor soll in Hof auch die Antennen-und Empfangsanlage erneuert werden – dafür steht aber noch kein endgültiger Termin fest.