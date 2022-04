Bundesverfassungsgericht: Mindestlohn für Häftlinge?

Manuel C. ist sauer. Der 38-Jährige ist gelernter Maurer. In der Justizvollzugsanstalt Straubing trägt er die Verantwortung für den Baubetrieb und ist für Baustellen und Personal zuständig. Dafür kommt er auf einen maximalen Stundenlohn von 2,22 Euro: "In meinen Augen und in denen vieler Inhaftierter ist das eine Ausbeutung. Ich bin ausgebildeter Mauer, leiste die gleiche Arbeit wie draußen auch."

170 Euro für Essen und Hygieneartikel pro Monat

Manuel verdient 480 Euro Brutto im Monat, knapp die Hälfte davon wird direkt abgezogen für die gerichtlichen Verfahrenskosten, die er immer noch abbezahlt. Er ist sogenannter Langzeitgefangener, sitzt seit sieben Jahren, 2026 wird er frühestens entlassen.

Derzeit bleiben ihm pro Monat 170 Euro für Essen und Hygieneartikel. Den Unterhalt seiner zwei Kinder kann er von seinem Verdienst nicht bestreiten. Sein Schuldenberg wächst mit jedem Jahr im Gefängnis, und das, obwohl er hart arbeitet. Manuel empfindet das als eine Art Doppelbestrafung.

"Das wirkt gegen die Resozialisierung. Wenn Inhaftierte hier teilweise mit mehr Schulden rausgehen als sie reingekommen sind – dann läuft was falsch." Häftling Manuel C.

JVA: Beschäftigung dient der Resozialisierung

Zum Gefängnis gehören eine Autowerkstatt, eine Schreinerei, Druckerei, Schneiderei, Gärtnerei, Baubetrieb und Metallverarbeitung. Wie in Straubing müssen Häftlinge in allen bayerischen Gefängnissen in der Produktion oder in Dienstleistungsbereichen arbeiten. Laut Auskunft der Straubinger JVA dient die Beschäftigung dazu, die Insassen zu resozialisieren und durch einen strukturierten Tagesablauf an ein geregeltes Arbeitsleben heranzuführen.

Konzerne wie BMW, Playmobil oder MTU lassen Teile kostengünstig in Gefängnissen produzieren. Auf der Homepage des Justizministeriums wird die Zusammenarbeit beworben als eine "Alternative zu einer Produktionsverlagerung ins Ausland". Manuel C. findet die Bezahlung trotzdem ungerecht und kämpft für den gesetzlichen Mindestlohn auch im Knast, "weil es seit Jahren viel zu viele hochqualifizierte Inhaftierte gibt, wo der Mindestlohn angebracht ist".

Gefangene legen Verfassungsbeschwerde ein

Gemeinsam mit anderen aus der JVA Straubing hat er deshalb mit Hilfe von Bekannten eine Onlinepetition gestartet und bereits 25.000 Unterstützer gefunden. Drei Gefangene haben sogar Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Fakt ist: Formal sind Inhaftierte keine regulären Arbeitnehmer, ihre Arbeit wird als Teil ihrer Resozialisierung angesehen. Das bayerische Justizministerium lehnt die Mindestlohn-Forderung ab und tritt dem Vorwurf der Ausbeutung entschieden entgegen - Häftlinge erhielten Bekleidung, Verpflegung und Unterbringung, sowie Einzahlungen seitens des Staates in ihre Arbeitslosenversicherung.

Staat gibt viel Geld für Häftlinge aus

Außerdem seien sie vom Haftkostenbeitrag befreit. Schriftlich heißt es: "Der Justizvollzug erzielt mit der Arbeit von Gefangenen keinen Profit. Die Kosten für den Justizvollzug beliefen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 502 Mio. Euro. Dem standen Arbeitseinnahmen in Höhe von nur knapp 35 Mio. entgegen."

Anders ausgedrückt: Der Staat gibt ohnehin für jeden Häftling viel Geld aus, ein Mindestlohn in Höhe von 9,82 Euro pro Stunde würde alle Dimensionen sprengen.

Gefängnisseelsorger fänden höhere Bezahlung gerecht

Bayerische Gefängnisseelsorger, die die Situation der Insassen gut kennen, wollen sich zu dem Thema nicht öffentlich äußern, lassen aber durchblicken, dass sie eine höhere Bezahlung gerecht fänden. Für Manuel C. geht es auch um eine Art Würdigung der Arbeit der Gefangenen. Und um die Absicherung vor späterer Altersarmut:

"Von dieser Gefangenenarbeit werden keine Rentenbeiträge abgeführt, also fehlt mir das später im Alter." Häftling Manuel C.

Er werde mit hoher Wahrscheinlichkeit im Alter Aufstockung beantragen müssen, so Manuel C. "Mit einem gesetzlichen Mindestlohn wären wir automatisch in die Rentenversicherung mit eingebunden und somit würde das einer Doppelt- und Dreifachbestrafung automatisch entgegenwirken."

Klagen in der Vergangenheit mehrfach abgewiesen

Die Forderung des Mindestlohns für Gefängnisinsassen ist nicht neu. Immer wieder wurden in der Vergangenheit Klagen dazu abgewiesen. Ab heute wird nun vor dem Bundesverfassungsgericht erneut darüber verhandelt.