Bundesverdienstkreuz für zwei Oberfranken

Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Melanie Huml hat am Freitag im Auftrag des Bundespräsidenten das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland an sieben engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Schwaben, Oberfranken und der Oberpfalz ausgehändigt.

Bei der feierlichen Verleihung in Schloss Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg betonte die Ministerin, dass der Bundesverdienstorden die höchste Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland sei. Mit der Auszeichnung werden Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderer Weise für andere Menschen einsetzen.

Geehrt für jahrelange ehrenamtliche Arbeit

Auf die beiden geehrten Oberfranken trifft dies in jedem Fall zu: Maria Gröder aus Forchheim begleitete jahrelang ehrenamtlich schwer kranke und sterbende Menschen. Sie ist Mitbegründerin eines Hospizvereins und bildet auch andere ehrenamtlicher Hospizbegleiterinnen und -begleiter aus und weiter.

Dr. Winfried Strauch aus Bamberg wurde für seinen ehrenamtlichen Einsatz im Rahmen des Malteser Hilfsdienstes geehrt. Der Leiter des Gesundheitsamtes Bamberg arbeitete in Deutschland und im Ausland als Notarzt und ärztlicher Betreuer. Er ist zudem Initiator der Aktion "Hilfe für St. Petersburg", bei der Obdachlose, verarmte Rentner und Menschen mit Behinderung mit Kleidern und einer Suppenküche versorgt wurden.

"Helden unserer Zeit"

"Sie sind Vorbilder, an denen sich andere orientieren können, und sie stehen beispielhaft für das soziale Gesicht unseres Landes. Sie sind Helden unserer Zeit," so Huml und weiter: "Idealismus und persönliches Engagement machen eine aktive Bürgerschaft aus. Die aktuellen Herausforderungen zeigen, dass wir weiter an einem friedlichen Miteinander bauen müssen. Die Arbeit an einem funktionierenden Gemeinwesen hört niemals auf."