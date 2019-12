Bundesverdienstkreuz für Dirk Nowitzki

Dementsprechend wird der langjährige NBA-Spieler, der seine erfolgreiche Karriere bei den Dallas Mavericks im April endgültig beendet hat, vor allem für sein soziales Engagement geehrt. So gründete er in den USA die Nowitzki Foundation. Die Stiftung fördert Projekte in den Bereichen Gesundheit und Bildung von Kindern. 2005 folgte die Gründung der Dirk Nowitzki-Stiftung mit Sitz in Nowitzkis Geburtsstadt Würzburg. Unter dem Motto "Start frei für Kinder" werden insbesondere Mädchen und Jungen aus benachteiligten sozialen Verhältnissen gefördert und durch Sport- und Bildungsangebote unterstützt.

Big Brothers Big Sisters

Nowitzki engagiert sich außerdem im internationalen Mentoring-Programm "Big Brothers Big Sisters" und kämpft als UNICEF-Botschafter gegen Mangelernährung. Bundespräsident Steinmeier zeichnet am 4. Dezember insgesamt 13 Frauen und 11 Männer aus sämtlichen Bundesländern aus. Die Geehrten engagieren sich beispielsweise für Inklusion, Bildungsgerechtigkeit oder für einen höheren Mädchen- und Frauenanteil in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern. Aus Bayern werden neben Nowitzki, dessen Provenienz vom Bundespräsidialamt mit "Dallas" angegeben wird, Simon Köhl und Aeneas Rekkas aus München geehrt. Sie haben als Schüler vor zehn Jahren den gemeinnützigen Verein "Serlo Education" gegründet.

Werbefreie Lernplattform

In dieser Funktion haben sie die kostenlose und werbefreie Lernplattform "serlo.org" mit Online-Materialien für das eigenständige Lernen entwickelt. Mit einfachen Erklärungen, Lernvideos, Übungen und Musterlösungen können Schüler nicht nur in ihrem eigenen Tempo lernen, sondern vor allem auch unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern Unterstützung bekommen. Aktuell nutzen fast eine Million Menschen die Beiträge der Lernplattform, die in Wikipedia-Manier von einer großen Gemeinschaft ehrenamtlicher Autoren unterstützt wird.