Bundestagwahl Unterfranken: Verkehrswende dank ÖPNV?

Steigende Temperaturen, Dürrephasen und Extremwetterereignisse: Unterfranken ist Hotspot des Klimawandels. Der Boden in der Region leidet extrem unter Wassermangel aufgrund des Untergrunds. Der Regen versickert zu schnell im Kalk – wenn er überhaupt kommt: Spessart, Steigerwald und die Rhön halten viele Niederschläge ab. Grundwasser-Vorräte können seit Jahren nicht ausreichend aufgefüllt werden.

Was sagen die Unterfranken zum Thema Verkehrswende?

Klimaschutz wird hier etwa in der Forschung an der Uni Würzburg deshalb groß geschrieben. Ein wichtiger Baustein beim Thema Klimaschutz ist die Verkehrswende. Mal auf der Straße nachgefragt, sehen das nicht alle so: "Die Spritpreise sollten nicht weiter erhöht werden. Also ich halte nichts von einem E-Auto", sagt etwa Doris Steinbiß. Andere allerdings schon: "Klimaschutz ist für mich entscheidend! Ich finde es unglaublich, wie manche das nicht als das Thema dieser Wahl sehen können", sagt etwa Sophie Wagenknecht. Das sieht Nadine Bauer ähnlich: "Wir sind natürlich mit dem Fahrrad da. Also beim Thema Verkehr, da gibt es viel zu tun. Radwege ausbauen oder überhaupt den Verkehr neu auszutarieren. Die Dominanz der Autos, die historisch da ist, muss überdacht werden, und es müssen neue Wege gefunden werden."

Öffentlicher Nahverkehr im "Grenzgebiet"

Umsteuern in der Verkehrspolitik also – ein Weg: den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Klar, in den größeren Städten in Unterfranken und deren Einzugsgebiet läuft das schon ganz gut. Aber eine Stadt, in der man viel Zeit mitbringen muss, um mit Bus und Bahn zu fahren, ist Röttingen im untersten Zipfel vom Landkreis Würzburg. Die Nähe zu Landesgrenze Baden Württemberg macht Busfahren hier eher schwierig.

Drei Stunden warten auf den Bus

Einer, der das täglich erlebt, ist der 14-jährige Jonathan Mühlek. Er geht in die zehnte Klasse einer Schule in Bad Mergentheim. Mit dem Auto sind das nur 20 Minuten. "Mit dem Bus brauche ich eine gute Stunde - wenn's gut läuft", sagt er. Wenn's gut läuft? "In Weikersheim habe ich nur neun Minuten Zeit zum Umsteigen - und wenn der Zug dorthin Verspätung hat, was nicht selten vorkommt, sitze ich da auf dem Heimweg fest." Laut aktuellem Fahrplan fährt dann zwischen 14.45 Uhr und 17.45 Uhr kein Bus mehr nach Röttingen. "Das macht keinen Spaß", erklärt Jonathan.

Mit Blick auf die Bundestagswahl würde sich Jonathan wünschen, "dass es einen besseren landesübergreifenden Nahverkehr gibt und so etwas wie einen Stundenbus. Einfach stündlich ein Bus, der von A nach B fährt. Dann würden wahrscheinlich mehr Leute den ÖPNV nutzen."