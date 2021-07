Bundestagswahl: Tessa Ganserer kämpft um ihren Namen

Sie hat längere blonde Haare, trägt ein schwarz-weißes Kleid und Stöckelschuhe: Die Nürnberger Politikerin Tessa Ganserer (Bündnis 90/Die Grünen) sieht aus wie eine Frau und will auch als solche von der Gesellschaft und vor dem Gesetz akzeptiert werden. Das klappt auch in vielen Situationen gut, nur der Gesetzgeber mache ihr das Leben schwer, sagt sie.

Tessa Ganserer will "Deadname" auf Wahlschein verhindern

Das bekommt die Bundestagskandidatin nun bei der anstehenden Bundestagswahl wieder zu spüren. Auf dem Wahlschein soll nämlich ihr alter, männlicher Name stehen: Sie nennt es ihren "Deadname", also ihr "toter" Name. Das will sie unbedingt vermeiden, denn die Nennung ihres alten Namens bereitet ihr bis heute keine schönen Erinnerungen. Großen Spielraum hat der dafür verantwortliche Wahlleiter wohl nicht, denn das Bundeswahlgesetz schreibt vor, dass der Name auf dem Wahlschein stehen muss, der auch im Melderegister eingetragen ist.

Abstimmung heute im Landeswahlausschuss

Heute wird in München im Landeswahlausschuss darüber abgestimmt, welche Landeslisten bei der Bundestagswahl zugelassen werden und damit auch, wer auf dieser Liste stehen darf. Es soll auch darüber abgestimmt werden, in welcher Form der Name von Tessa Ganserer hier erscheint. Eine Option wäre zum Beispiel, dass ihr abgelegter männlicher Name auf der Liste steht und in Klammern ihr jetziger, also Tessa Ganserer.