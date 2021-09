Bundestagswahl: So läuft der Wahlabend auf BR24

Die Entscheidung bei BR24live

Bei BR24live dreht sich am 26. September alles um unsere Userinnen und User. Im Fokus steht die Frage: Was bedeutet die Wahl für mich? Über den Wahlabend hinweg versorgen wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mit wichtigen Fakten, verständlichen Erklärungen und natürlich aktuellen Hochrechnungen. Moderation: Christina Metallinos, Christian Orth; Expertin: Jasmin Riedl, Professur für Politikwissenschaft, Universität der Bundeswehr. BR24live sendet um 16.30 Uhr, 17.55 Uhr, 20.50 Uhr - und überträgt um 22.30 Uhr die Diskussion mit den bayerischen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker zum Wahlausgang. Auf BR24.de, BR24 Facebook, BR24 YouTube und in der BR24 App.