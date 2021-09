Rassistisches Motiv? 50 Wahlplakate von FW-Kandidatin besprüht

Unbekannte haben in mehreren Ortschaften im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz dutzende Wahlplakate der Freien Wähler-Direktkandidatin Daisy Miranda beschmiert. Die Kriminalpolizei schließt einen rassistischen Hintergrund nicht aus.

Totenkopf auf den Plakaten

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilt, waren die Täter vor allem in den Bereich Parsberg, Velburg und Lauterhofen aktiv. Im Zeitraum zwischen 14. August und 12. September beschmierten sie mehr als 50 Plakate der Politikerin und rissen sie teilweise ab. In den meisten Fällen gingen die Täter laut Polizei dabei gleich vor: Mit einer Sprühdose wurden auf dem Plakat die Augen der Politikerin mit weißer Farbe übersprüht, dazu kommt ein vermutlich mit einer Schablone aufgetragener Totenkopf, ebenfalls in weißer Farbe. Die Politikerin erstattete deswegen Anzeige.

"Das geht zu weit"

Die 21-Jährige Daisy Miranda ist bei den Freien Wählern Bundestags-Direktkandidatin im Wahlkreis 232 Amberg, zu dem die Landkreise Neumarkt i. d. Oberpfalz sowie Amberg-Sulzbach und die Stadt Amberg gehören. Zunächst sei sie nicht besorgt gewesen, sagte Miranda dem BR auf Nachfrage: "Im Wahlkampf muss man immer mit beschmierten Plakaten rechnen. Wenn es nur ein Plakat gewesen wäre, gut. Aber in diesem Ausmaß, das geht doch etwas weit."

Miranda befürchtet, dass die Vandalen auch ein rassistisches Motiv angetrieben haben könnte. "Vor allem auch mit dem Totenkopf, da wurde mir gesagt, das ist nicht mehr nur blöde Schmiererei", so Miranda.

Die 21-jährige Politikerin ist Person of Color. Bisher habe sie als Politikerin kaum rassistische Anfeindungen erfahren, so Miranda. "Ein bisschen, aber sowas legt man nicht auf die Goldwaage." Das Ausmaß der beschädigten Plakate macht ihr aber Sorgen.

"Ich hoffe, dass es bei den Plakaten bleibt. Aber da scheint sich jemand große Mühe gemacht zu haben. Der Gedanke, wie weit gehen solche Menschen, die sowas machen, da läuten schon die Alarmglocken. Es sollte nicht sein, dass Menschen, egal welcher Herkunft und welchen Alters, wenn sie sich für die Gesellschaft engagieren, in Angst leben müssen." Daisy Miranda

Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der offizielle Straftatbestand lautet einem Polizeisprecher zufolge Sachbeschädigung. Ein rassistischer Hintergrund der Tat werde dabei nicht ausgeschlossen, hieß es. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wegen der verwendeten Schablone geht die Polizei in den verschiedenen Fällen von denselben Tätern aus. Der Sachschaden an den Plakaten beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro.