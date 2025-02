Wahlrechtsreform: In einigen Wahlkreisen lagen die Nerven blank

Wegen der Wahlrechtsreform war der Wahltag für viele Kandidaten bis zum späten Abend spannend – denn nicht alle Sieger in den Wahlkreisen ziehen tatsächlich ins Parlament ein. Das ist die Folge der Deckelung der Bundestagsgröße auf 630 Sitze. Und so lagen bei dem ein oder anderen Kandidaten die Nerven blank.

Eklat in Augsburg – Nerven liegen blank

Bei der Wahlversammlung der Stadt Augsburg kam es zu einem Eklat. Als CSU-Kandidat Volker Ullrich, der die meisten Stimmen erhielt, den Saal betrat, ging die Grünen-Politikerin Claudia Roth auf ihn zu und wollte ihm die Hand schütteln. Doch Ullrich schlug die Hand weg und sagte zu Roth: "Gehen Sie weg! Sie sind keine Demokratin." Durch die Wahlrechtsreform könnte er trotz gewonnenem Direktmandat nicht mehr in den Bundestag einziehen. Roth sei mit Schuld an 20 Prozent Wählerstimmen für die AfD, meinte Ullrich.

"Das geschieht dir recht"

Auch der FDP-Abgeordnete Maximilian Funke-Kaiser bekam die Enttäuschung des CSU-Mannes zu spüren. Auch ihm habe Ullrich die ausgestreckte Hand weggeschlagen und gesagt: "Das geschieht Dir recht." Funke-Kaiser hat sein Bundestagsmandant aller Voraussicht nach verloren.

"Hier so eine Show zu veranstalten, ist absolut inakzeptabel und lasst tief blicken", so der FDP-Politiker. Roth betonte: "Das ist unter jeder Gürtellinie. Wenn wir so weitermachen, dann machen wir das Geschäft der Anti-Demokraten." Wenig später entschuldigte sich Ullrich bei Roth. Sie nahm die Entschuldigung an, sagte dem BR aber, sie sei schockiert über das, was da eben geschehen sei.