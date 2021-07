Söder warnt vor "Zufallsmehrheiten" bei Bundestagswahl

Mit Entlastungen für den Mittelstand und Familien will die CSU im Bundestagswahlkampf insbesondere bürgerliche Wähler mobilisieren und für sich gewinnen. "Der grüne Höhenflug ist gestoppt", sagte der CSU-Vorsitzende Markus Söder vor dem Beginn einer Vorstandsklausur seiner Partei in Gmund am Tegernsee. Für die Union gebe es aber "noch massiv Luft nach oben". Die Wahrscheinlichkeit eines schwarzen Kanzlers sei zwar hoch - aber es sei nicht sicher.

Söder warnte vor der "Gefahr von Zufallsmehrheiten", falls die Union nicht die 30-Prozent-Marke überschreiten sollte. Es müsse nun dokumentiert werden, dass es nicht darum gehe, mit langsamer Geschwindigkeit "mit dem Schlafwagen ins Kanzleramt zu fahren". Vielmehr müsse die Union zulegen und mobilisieren.

Söder will wieder drei Ministerposten

Es sei sehr wichtig dafür zu sorgen, dass das bürgerliche Lager "nicht ständig weiter zersplittert", betonte der CSU-Chef. Daher dürfe es keine Zweitstimmenkampagne für andere geben - nicht für die FDP und schon gar nicht für die Freien Wähler. Jeder in Deutschland müsse wissen: Wenn ein oder zwei Prozente hin oder her gehen, sei eine Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen "mehr als möglich". Auch die Gefahr einer linken Mehrheit sieht der CSU-Vorsitzende.

In einer neuen Bundesregierung will Söder für seine Partei wie bisher wieder mindestens drei Ministerposten. "Mehr gerne - weniger nicht", betonte er. Derzeit stellen die Christsozialen in der schwarz-roten Bundesregierung den Innen-, den Verkehrs und den Entwicklungsminister. Sowohl Innenminister Horst Seehofer als auch Entwicklungsminister Gerd Müller haben bereits ihren Rückzug angekündigt. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kandidiert im Herbst erneut für den Bundestag.

Eigenes Programm soll beschlossen werden

Zusätzlich zum gemeinsamen Wahlprogramm mit der CDU wollen die Christsozialen heute ein knapp 20-seitiges "CSU-Programm" mit dem Titel "Gut für Bayern. Gut für Deutschland" beschließen, um eigene Akzente zu setzen. Die Union dürfe das Thema Entlastung auf keinen Fall der FDP überlassen, warnte Söder.

Daher solle das eigene Programm deutlich machen, dass die CSU für Eigentum, für Mittelstand und Entlastung stehe. Neben Steuersenkungen wolle seine Partei eine Stärkung des Handwerks, beispielsweise durch eine Erhöhung des Handwerkerbonus. Für die Gastronomie setzt die CSU auf eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer. Kleine landwirtschaftliche Betriebe im Freistaat sollen bei der Bürokratie entlastet werden, zudem will die CSU niedrigere Steuern auf regionale Lebensmittel.

CSU will bei Familien punkten

Für Familien soll laut Söder der Ausbau der Kinderbetreuung vorangebracht werden. Kinderbetreuungskosten sollten vollständig abgesetzt werden können. Darüber hinaus werde die CSU engagiert für eine Ausweitung der Mütterrente kämpfen.

Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, ergänzte, die CSU wolle das Ehegattensplitting erhalten und "mit einem Kindersplitting" ausbauen. Zudem sollten Alleinerziehende entlastet werden. Am Nachmittag soll das CSU-Programm vorgestellt werden.