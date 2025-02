Jüngster Bundestagsabgeordneter: Ein Linker aus Passau

Allein schon auf den Wahlplakaten hat sich Luke Hoß von den anderen Kandidaten im Wahlkreis Passau deutlich unterschieden. Kein Hemd, kein Sakko. Stattdessen graues Sweatshirt und Dreitagebart - ein Politiker einer neuen Generation. Luke Hoß ist 23 Jahre alt und über die Liste der Linken in den Bundestag eingezogen. Damit ist er von allen 630 Bundestagsabgeordneten der jüngste. "Das kam auch für mich wirklich überraschend. Aber ich freue mich sehr. Wir sind als Underdog gestartet. Und sind jetzt stärker als vorher", sagt er im BR-Gespräch.

Jura-Studium und Bundestag

Der 23-Jährige stammt aus dem Großraum Stuttgart und studiert in Passau im siebten Semester Jura. Auch parallel zum Bundestag möchte er weiter studieren und bald sein Examen machen, sagt er. Mitglied der Linken ist Hoß erst seit Ende 2023. Er baute den Kreisverband mit neu auf, nachdem so gut wie alle wichtigen Akteure zum BSW gewechselt waren. Nach wenigen Monaten war Hoß schon Kreisvorsitzender.

Politik an der Haustür

Warum er es jetzt in den Bundestag geschafft hat? Luke Hoß glaubt, dass es daran lag, dass er und seine Partei den Menschen zugehört hätten. In Passau ist der Politik-Neuling damit zumindest relativ schnell aufgefallen. Er klingelte an Tausenden Haustüren, suchte das Gespräch, setzte sich in Wohnanlagen für die Rechte von Mietern ein.

Hoß will Teil des Gehalts spenden

Sein größtes Anliegen für die Politik in Berlin: Löhne und Renten sollten zum Leben reichen. Dafür müsse man sich "mit den Reichen anlegen", wie Hoß sagt. Damit meint er offenbar auch Bundestagsabgeordnete. Denn er kündigt an, sein Abgeordneten-Gehalt auf 2.500 Euro im Monat zu begrenzen. Der Rest soll an soziale Initiativen, seine Partei oder an Menschen gehen, die in der Rat- und Hilfesprechstunde in Passau um einen Zuschuss – beispielsweise für die Reparatur der Waschmaschine - bitten. "Ich finde, abgehobene Gehälter führen zu abgehobener Politik. Auch wir Bundestagsabgeordnete sollten spüren, wenn die Butter teurer geworden ist." Er wolle Politik grundlegend anders machen. Sein Alter soll dabei keine Rolle spielen. "Das kann ich genauso gut wie unsere Silberlocken."