Bundestagswahl in Schwaben: CSU verliert, SPD und Grüne gewinnen

20,7 Prozent weniger bei den Erststimmen und 11,1 Prozent weniger bei den Zweitstimmen – im Oberallgäu muss die CSU die größten Verluste in Schwaben hinnehmen und kommt auf 30,4 Prozent der Zweitstimmen. Das Direktmandat holt dort mit 29,7 Prozent Mechthilde Wittmann für die CSU. Wittmann zieht zum ersten Mal in den Bundestag ein. Sie trat als Nachfolgerin des bisherigen Entwicklungsministers Gerd Müller im Oberallgäu an.

Deutliche Verluste in CSU-Hochburg Balderschwang

Besonders überraschend war, dass die CSU auch in ihrer Hochburg Balderschwang im Oberallgäu abstürzte. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 hat die Partei dort 25 Prozentpunkte verloren. Noch 42 Prozent der Wähler machten dieses Jahr ihr Kreuz bei der CSU. Erstaunlich gut schnitt in Balderschwang dafür die FDP ab. Mit 18,7 Prozent der Stimmen wurde sie zweitstärkste Kraft. SPD und Grüne kamen beide auf gerade mal 6 Prozent der Stimmen.

Stephan Stracke gewinnt Direktmandat im Ostallgäu

Auch im Ostallgäu verlor die CSU rund 10 Prozent der Wähler bei Erst- und Zweitstimme. Stephan Stracke konnte sein Direktmandat aber trotzdem deutlich behaupten. Er bekam 38,8 Prozent der Stimmen, Regina Leenders von der SPD bekam als Zweitplatzierte 12,3 Prozent. Auch bei den Zweitstimmen wurde die SPD mit 15,6 Prozent zweitstärkste Kraft, gefolgt von den Grünen mit 12 Prozent (CSU: 31,7 Prozent).

CSU in Augsburg-Stadt verliert viele Stimmen an die Grünen

Am knappsten wurde es bei den Direktmandaten für Volker Ullrich (CSU) im Wahlkreis Augsburg-Stadt. Er erhielt 28,1 Prozent der Stimmen, verlor aber im Vergleich zur letzten Wahl 6,7 Prozent. Genauso viele Stimmen gewann Claudia Roth von den Grünen dazu. Sie überzeugte als Zweitplatzierte 20,6 Prozent der Wähler. Bei den Zweitstimmen kam die SPD mit 19,2 Prozent knapp auf den zweiten Platz vor den Grünen (19 Prozent) und hinter der CSU (25,4 Prozent).

Claudia Roth wird nach dem guten Abschneiden der Grünen auch als eine mögliche zukünftige Entwicklungsministerin gehandelt. Am Sonntag wollte sie sich dazu aber noch nicht genauer äußern. Sie habe ihr Amt als Vize-Vorsitzende des Bundestags als große Ehre empfunden, über anderes müsse erst geredet werden. Über das Ergebnis ihrer Parte freute sie sich. Sie habe nicht nur in der Metropole Augsburg, sondern bis in den ländlichen Raum hinein und sogar im bislang traditionell "schwarz" gefärbten Allgäu eine klare Stimmung pro Grün erlebt.

Alexander Engelhard (CSU) erstmals im Bundestag

Mit Alexander Engelhard zieht im Wahlkreis Neu-Ulm ein weitgehend Unbekannter erstmals für die CSU in den Bundestag ein. Engelhard hatte die Nachfolge von Georg Nüßlein angetreten, der im Zuge der Maskenaffäre aus der CSU ausgetreten war. Mit 7,4 Prozent weniger bei den Erststimmen und 8,4 Prozent weniger bei den Zweitstimmen verlor die CSU aber auch im Wahlkreis Neu-Ulm deutlich. Zweitstärkste Kraft wurde jeweils die SPD. Karl Heinz Brunner (SPD) holte zwar 16 Prozent der Erststimmen, da er aber nicht mehr auf der Landesliste steht, wird Brunner nicht in den Bundestag einziehen. Bei den Zweitstimmen holte die SPD 17 Prozent.

Lange und Durz behaupten sich in ihren Wahlkreisen

Am wenigsten Verluste musste die CSU im Wahlkreis Donau-Ries verzeichnen. Ulrich Lange verteidigte dort sein Direktmandat deutlich mit 41,1 Prozent der Stimmen, gefolgt von Christoph Florian Schmid von der SPD mit 19,2 Prozent der Stimmen. Bei den Zweitstimmen fuhr die CSU im Wahlkreis Donau-Ries 8,2 Prozent weniger ein und landete bei 35,2 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurde die SPD (16,5 Prozent), gefolgt von der AfD (11 Prozent).

Auch im Wahlkreis Augsburg-Land konnte die CSU mit Hansjörg Durz ihr Direktmandat verteidigen. Er holte 40,6 Prozent der Stimmen. Zweitplatziert war hier Heike Heubach von der SPD (14,5 Prozent). Auch bei den Zweitstimmen wurde die SPD zweitstärkste Kraft mit 16,4 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 12,9 Prozent. Die CSU verlor 8 Prozent im Vergleich zur letzten Wahl, wurde aber mit 33,3 Prozent wieder stärkste Kraft.

Größter Gewinner in Schwaben sind die Freien Wähler

Größter Gewinner der Bundestagswahl in Schwaben insgesamt sind die Freien Wähler: Mit einem Plus von 5 Prozent kommen sie auf 7,9 Prozent der Stimmen. Für die CSU ergibt sich bei den Zweitstimmen ein vorläufiges Ergebnis von 36,1 Prozent und damit ein Minus von 8,8 Prozent. Die SPD kommt auf 16,8 Prozent und gewinnt 3,4 Prozent, die Grünen verzeichnen mit 13,2 Prozent ein Plus von 3,8 Prozent. Die AfD verliert in Schwaben 3,6 Prozent (9,9 Prozent gesamt), die FDP gewinnt leicht (plus 0,8 Prozent) und kommt auf 11,1 Prozent.