Bundestagswahl in Bayern: Endgültiges Ergebnis steht fest

Der Landeswahlausschuss hat das endgültige Ergebnis der Bundestagswahl für Bayern festgestellt. Demnach kam die CSU auf 37,2 Prozent der Zweitstimmen. Es folgten die AfD (19,0), die Grünen (12,0), die SPD (11,5) und die Linke (5,7). Dagegen scheiterten FDP und BSW genau wie bundesweit auch in Bayern an der Fünf-Prozent-Hürde: Die FDP lag im Freistaat bei 4,2 Prozent, das BSW bei 3,1 Prozent.

Vorläufiges Ergebnis weitgehend bestätigt

Damit wurde das vorläufige Ergebnis für Bayern, das der Landeswahlleiter in der Nacht nach der Bundestagswahl veröffentlicht hatte, weitgehend bestätigt. Lediglich die SPD büßte noch minimal ein – mit jetzt 11,5 Prozent liegt sie 0,1 Prozentpunkte niedriger als zunächst ausgewiesen.

Bei den Erststimmen lag die CSU in allen 47 bayerischen Wahlkreisen vorne. Wegen des neuen Wahlrechts bleiben aber drei Wahlkreissieger ohne Bundestagsmandat. Die Freien Wähler verpassten den Einzug in den Bundestag deutlich, in Bayern erzielten sie mit 4,3 Prozent ihr bestes Ergebnis.

Bundestagswahl: 84,3 Prozent Wahlbeteiligung in Bayern

Die Wahlbeteiligung war im Freistaat dieses Mal höher als zuvor: 84,3 Prozent der Wahlberechtigten gaben in Bayern ihre Stimme ab. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es 79,9 Prozent. Bundesweit lag die Wahlbeteiligung laut vorläufigen Zahlen der Bundeswahlleiterin bei 82,5 Prozent.

Briefwahl-Anteil niedriger als vor vier Jahren

Bei der Bundestagswahl stimmten in Bayern laut dem Landeswahlausschuss 52,2 Prozent per Briefwahl ab. Das ist einerseits mehr als die Hälfte, andererseits ein geringerer Wert als bei der Corona-geprägten Wahl 2021. Alle endgültigen Ergebnisse der Bundestagswahl in Bayern stellt der Landeswahlleiter auch online zur Verfügung (externer Link)..

Das endgültige bundesweite Ergebnis wird der Bundeswahlausschuss am kommenden Freitag bekanntgeben. Auch hier ist höchstens mit minimalen Verschiebungen zu rechnen.