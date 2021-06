20.06.2021, 14:48 Uhr

Bundestagswahl: CSU-Liste paritätisch mit Dobrindt an der Spitze

Mit einer erstmals paritätisch besetzen Liste und Alexander Dobrindt an der Spitze will die CSU in die anstehende Bundestagswahl ziehen. Die Entscheidung ist mit den Bezirkschefs der Partei abgestimmt und soll kommenden Samstag abgesegnet werden.