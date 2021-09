Bundestagswahl: CSU holt alle Direktmandate in Unterfranken

Insgesamt 12 Bundestagsmandate für Unterfranken

Über die Liste schafften es zwei unterfränkische Politiker von der SPD in den Bundestag: Bernd Rützel für den Wahlkreis Main-Spessart und Sabine Dittmar für den Wahlkreis Bad Kissingen. Für die Grünen sind Manuela Rottmann aus dem Wahlkreis Bad Kissingen und Newcomer Niklas Wagener aus dem Landkreis Aschaffenburg vertreten. Für die FDP gehen Andrew Ullmann aus dem Wahlkreis Würzburg und Karsten Klein aus dem Wahlkreis Aschaffenburg in den Bundestag. Auch Klaus Ernst von der Linken bekommt voraussichtlich ein Listenmandat für den Wahlkreis Schweinfurt.

CSU bei den Erststimmen in allen Wahlkreisen vorne

Unterfrankenweit holte die CSU bei den Erststimmen 39,1 Prozent, gefolgt von der SPD mit 18,9 Prozent, den Grünen mit 12,6 Prozent, der FDP mit 8,0 Prozent, der AfD mit 7,3 Prozent, den Freien Wählern mit 6,4 Prozent und der Linken mit 3,2 Prozent.

Die Wahlbeteiligung liegt in allen unterfränkischen Wahlkreisen bei über 80 Prozent. Insgesamt haben 81,2 Prozent der Wahlberechtigten in Unterfranken ihre Stimme abgegeben. Bei der Bundestagswahl 2017 waren es noch 79,6 Prozent. Am höchsten ist die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Würzburg. Dort liegt sie bei 82,6 Prozent. Darauf folgen die Wahlkreise Bad Kissingen mit 81,4 Prozent, Main Spessart mit 81,3 Prozent und Aschaffenburg mit 80,4 Prozent. Im Wahlkreis Schweinfurt ist die Wahlbeteiligung mit 80,0 Prozent am niedrigsten.

Trotz teil erheblicher Einbußen CSU auch bei Zweitstimmen vorne

Auch bei den Zweitstimmen lag die CSU in allen fünf unterfränkischen Wahlkreisen vorne, am deutlichsten in Bad Kissingen mit 37,6 Prozent, in Schweinfurt 34,8 und in Main-Spessart 34,4. Unterfrankenweit erreichte die CSU bei den Zweitstimmen 33,7 Prozent, das sind fast zehn Prozentpunkte weniger als noch vor vier Jahren. Die SPD holte 19,7 Prozent, die Grünen 13,1 Prozent, die FDP 9,8 Prozent, die AfD 9,1 Prozent, die Freien Wähler 5,5 Prozent und die Linke 3,0 Prozent.

Rücktritt bei der AfD in Würzburg am Wahlabend

Eine Besonderheit gab es im Wahlkreis Würzburg. Der stellvertretende Landesvorsitzende der bayerischen AfD, Hansjörg Müller, hat in einer Pressemitteilung seinen Rücktritt von diesem Posten bekanntgegeben. Der Rücktritt sei bereits im Juli erfolgt, schreibt der bisherige außenwirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion: Er habe die Mitglieder der Partei und die Öffentlichkeit aber erst am Wahlabend informiert, weil niemand behaupten solle, dass er der Partei durch den Rücktritt geschadet habe.

Als Grund für den Rückzug nennt Müller "den Führungsstil der bayerischen AfD-Landesvorsitzenden und ihrer Unterstützer. Hinterzimmerabsprachen und persönliche Beleidigungen ziehen sich durch die Vorstandssitzungen." Der Volkswirt beklagt, dass seine Anträge monatelang nicht auf die Tagesordnung der Sitzungen genommen wurden. Müller durfte wegen eines Formfehlers nicht als Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Würzburg bei der Bundestagswahl antreten.