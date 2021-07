Bundestagswahl: AfD darf im Wahlkreis Würzburg nicht antreten

Bei der Bundestagswahl am 26. September darf der Direktkandidat der AfD im Wahlkreis Würzburg, Hansjörg Müller, nicht antreten. Das hat der Wahlausschuss der Stadt Würzburg beschlossen. Grund ist ein Formfehler. Die Partei hatte ihre Unterlagen am 6. Juli im Rathaus abgegeben – mit drei eingescannten Unterschriften. Auf der eidesstattlichen Versicherung über das Abstimmungsverfahren wären aber Originalunterschriften nötig gewesen.

Unterschrift trotz Aufforderung nicht eingereicht

Laut dem Pressesprecher der Stadt Würzburg, Christian Weiß, wurde die AfD mehrfach aufgefordert, die Originalunterschriften nachzureichen. Bis zum Ablauf der Frist am 19. Juli um 18 Uhr wurden aber nur zwei Unterschriften nachgeliefert. Der Wahlausschuss beschloss deshalb jetzt mit 5 zu 1 Stimmen, den AfD-Wahlvorschlag nicht zuzulassen. Die AfD kann gegen diesen Beschluss bis zum kommenden Montag (2. August) Widerspruch einlegen. Sollte sie das tun, dann liegt die Entscheidung am 5. August beim Landeswahlleiter in München.