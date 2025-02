Vier Wahlbesonderheiten in Bayern: Alles wie es war?

Auch der bayerische Osten fühlt sich abgehängt

Warum die AfD – wie auch bereits bei der Europawahl – im Osten Bayerns besonders gut abschneidet, ist eine Frage ohne einfache Antworten.

Alexander Straßner, Politikwissenschaftler an der Universität Regensburg, nennt einen möglichen Faktor: "Im Osten Bayerns findet sich die Bevölkerung von der Bundespolitik am stärksten nicht mehr repräsentiert – die in den letzten Jahren betriebenen Diskurse liefen meilenweit an der Lebensrealität der Menschen vorbei." Beispiele dafür seien etwa das Heizungsgesetz oder die Mobilitätswende.

Jörg Siegmund, Wahlforscher an der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, sieht das ähnlich: Die AfD sei in der Peripherie besonders stark – an den Grenzen Bayerns und in ländlichen Regionen. "Möglicherweise spielt da auch die Wahrnehmung mancher Wählerinnen und Wähler dort eine Rolle, dass sich im Grunde die bayerische Landespolitik vor allen Dingen um die städtischen Zentren und die Boom-Regionen kümmert und das flache Land ein bisschen vernachlässigt."

Die Direktorin der Tutzinger Akademie, Ursula Münch, erklärt den Erfolg der AfD im Gespräch mit dem BR generell auch mit Ängsten in der Arbeitnehmerschaft, verbunden mit Globalisierung und Fluchtbewegungen. "Die wollen eine Partei, die zusätzliche Migration eher fernhält, die vor allem Flüchtlinge fernhält."

Freie Wähler: Nur Aiwanger punktet in seinem Wahlkreis

Bei der Bundestagswahl 2021 konnten sich die Freien Wähler noch in mehreren Wahlkreisen als zweit- und drittstärkste Kraft behaupten. Im Jahr 2025 haben sie deutlich verloren – nur noch in einem bayerischen Wahlkreis sind sie Nummer drei, sonst Nummer vier oder fünf.

In diesem einen Wahlkreis – Rottal-Inn – war Hubert Aiwanger Direktkandidat. Und auch wenn sein Plan von "Drei plus x Direktmandate" nicht aufging – Sympathien in seiner Region hat er noch, jedenfalls größere als seine Partei. Die Menschen haben sich hier häufiger dazu entschieden, Aiwanger ihre Erststimme zu geben (23,0 Prozent), die Zweitstimme den Freien Wählern (10,5).

Insgesamt verlieren die Freien Wähler vor allem an die AfD. Politikwissenschaftler Straßner meint dazu: Dadurch, dass sich fast alle Parteien auf die Themenfelder Migration und Wirtschaft besonnen haben, konnten die Freien Wähler im Gegensatz zur Landtagswahl nicht mehr in der Form punkten. "Auch die Selbstinszenierung als Rebell gegenüber den Berliner Eliten ist Aiwanger nicht mehr geglückt", sagt der Experte.

Die Grünen: In Bayern mit dem geringsten Verlust

Die Verlierer der Bundestagswahl waren auch in Bayern die Ampelparteien: FDP, Grüne und SPD konnten ihr Ergebnis von 2021 in keinem bayerischen Wahlkreis verbessern. Die Grünen kamen bundesweit noch am besten weg – und nirgends so gut wie in Bayern.

Die Grünen verzeichneten im Freistaat im Mittel ein Minus von 2,1 Prozentpunkten – sie fielen von 14,2 auf 12 Prozent Stimmanteile. Prozentual sind das "nur" rund 10,4 Prozent weniger Stimmen. In keinem anderen Bundesland haben die Grünen weniger verloren. In Niedersachsen, wo sie von 16,1 auf 11,5 Prozent Stimmanteil fielen, war der prozentuale Stimmverlust doppelt so hoch.

Das zeigt sich auch darin, dass die Grünen die einzige Partei neben der AfD sind, die als zweitstärkste Kraft auftritt: In neun Wahlkreisen ist das der Fall. Die SPD dagegen, die 2021 noch in 37 Wahlkreisen zweitstärkste Kraft war, findet sich erst auf Rang drei wieder.

Und es sind auch nicht nur bayerische Städte, in denen die Grünen von den Wählerinnen und Wählern verschont wurden. Im Wahlkreis Weiden etwa verloren sie nur 1,2 Prozentpunkte – während die SPD von 22,4 auf 11,7 Prozent fiel.

