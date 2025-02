Bundestagswahl: Diese Bayern gehen nach Berlin

Von Stephans und Doktoren

Insgesamt fünf der bayerischen Abgeordneten heißen Stephan oder Stefan, gefolgt von Alexander (vier Mal) und Andreas (vier Mal). Fast die Hälfte (44 Abgeordnete) hat einen zweiten Vornamen – fünf haben sogar drei: Davon sind zwei in der CSU und drei in der AfD.

Unter den bayerischen Abgeordneten gibt es außerdem zwei Professoren und inklusive der Professoren 18 Abgeordnete mit einem Doktor – davon sind elf von der CSU (entspricht 25 Prozent), vier von der AfD (18 Prozent), zwei von der SPD (14 Prozent) und einer von den Grünen (7 Prozent).

Die meisten der bayerischen Abgeordneten leben im einwohnerreichsten Regierungsbezirk Oberbayern (35) – neun davon in München. 14 Abgeordnete sind in Schwaben wohnhaft. Alle anderen verteilen sich recht gleichmäßig auf die übrigen Regierungsbezirke. Insgesamt leben rund 21 Prozent der bayerischen Abgeordneten in Großstädten und ebenfalls 21 Prozent in Gemeinden, die weniger als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben.