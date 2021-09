Wahlbeteiligung in Augsburg: Eine Stadt, viele Realitäten

Zu einer funktionierenden Demokratie gehören Wahlen, an denen ein großer Teil der Bevölkerung teilnimmt. In Deutschland hat sich bei vergangenen Wahlen gezeigt, dass hier eine Schieflage droht. Laut Wahlforscher Robert Vehrkamp von der Bertelsmann-Stiftung bleiben bestimmte gesellschaftliche Gruppen der Wahl aber vermehrt fern: "Das sind vor allem bildungsferne, sozial benachteiligte Schichten, die offensichtlich keinen Sinn mehr darin sehen, sich an der Wahl zu beteiligen."

Wahlbeteiligung in Augsburg relativ niedrig

In den größeren bayerischen Städten war der Anteil der Nichtwählerinnen und Nichtwähler bei der Bundestagswahl 2017 dabei recht unterschiedlich. So fällt etwa Augsburg mit einer vergleichsweise niedrigen Wahlbeteiligung auf. Während in München (78,5 Prozent), Regensburg (76,4 Prozent) oder Erlangen (80,4 Prozent) mehr Bürgerinnen und Bürger zur Urne gingen, waren in Augsburg (72,8 Prozent) deutlich weniger Menschen bereit, ihre Stimme abzugeben.

Auch innerhalb Augsburgs gibt es dabei große Unterschiede, das zeigt die Analyse von BR Data. So gingen in den Stadtteilen Firnhaberau und Innenstadt mit knapp 80 Prozent vergleichsweise viele Menschen zur Wahl. Im benachbarten Augsburg-Oberhausen war die Wahlbeteiligung 2017 hingegen mit 58,9 Prozent am geringsten.