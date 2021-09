BR24live: Wahlarena mit Spitzenkandidaten der FDP, AfD, Linken

Der Countdown zur Bundestagswahl läuft und aktuelle Umfragen zeigen, dass sich weiterhin keine klaren Mehrheiten abzeichnen. Um eine Regierung zu bilden, bräuchte es mindestens ein Dreierbündnis. In der BR24 Wahlarena kämpfen die bayerischen Spitzenkandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien daher um jede Stimme.

Live-Diskussion in Schwabach

Im mittelfränkischen Schwabach haben am heutigen Mittwoch die Bürgerinnen und Bürger das Wort. Sie können in der ersten von zwei Wahlarena-Sendungen live ihre Fragen an Daniel Föst (FDP), Peter Boehringer (AfD) und Klaus Ernst (Die Linke) stellen.

FDP-Kandidat Daniel Föst setzt Ziel über 13 Prozent

Der Spitzenkandidat der FDP in Bayern Daniel Föst geht davon aus, dass seine Partei an einer Regierungskoalition beteiligt sein wird - zusammen mit den Grünen unter Führung der Union oder der SPD. Laut aktuellen Berechnungen kommt die FDP auf rund 12 Prozent - und würde somit ihr Ergebnis von 2017 etwas verbessern. Föst strebt sogar über 13 Prozent an.

Der 45-Jährige ist Landesvorsitzender der FDP in Bayern und kandidiert für den Wahlkreis München-Nord. Er wuchs in der fränkischen Rhön auf und machte sich mit einer Marketing-Agentur selbstständig. Als bau- und wohnungspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag ist Föst entschiedener Gegner des Mietendeckels. Er will, dass Deutschland eine "Eigentümernation" wird und setzt sich außerdem für umfassende Digitalisierung ein.

Zur Übersicht: Die Wahlprogramme der Parteien

AfD-Kandidat Peter Boehringer will Erfolg von 2017 wiederholen

Bei der Wahl 2017 konnte sich die AfD noch vor der FDP absetzen. Mit über 12 Prozent zog sie in den Bundestag ein und wurde stärkste Oppositionspartei. Ein Erfolg, an den Peter Boehringer anknüpfen möchte. Doch laut aktuellen Umfragen liegt die Partei leicht unter dem Wert der letzten Wahl und fällt hinter die FDP zurück.

Boehringer ist Finanzexperte der AfD im Bundestag und Vorsitzender des Haushaltsausschusses. Der gebürtige Schwabe tritt als Direktkandidat für den Wahlkreis Amberg-Sulzbach an und führt die Liste der AfD in Bayern an. Der Ex-Vermögensberater ist erklärter Gegner des Euro und will, dass Deutschland aus der EU austritt. Außerdem kämpft der 52-Jährige für Grenzschließungen und ein Ende der Corona-Maßnahmen.

Zur Übersicht: Aktuelle News und Hintergründe zur Bundestagswahl

Linken-Kandidat Klaus Ernst spekuliert auf Rot-Grün-Rot

Für die Linken führt Klaus Ernst die Liste in Bayern an - in einer Doppelspitze mit Nicole Gohlke. Deutschlandweit käme die Partei derzeit auf rund sechs Prozent und bliebe damit deutlich unter dem Ergebnis von 2017 (neun Prozent). Trotzdem macht sich die Partei Hoffnungen auf eine Regierungsbeteiligung in einer Koalition mit SPD und Grünen.

Als wirtschaftspolitischer Sprecher seiner Fraktion und Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses im Bundestag liegen Klaus Ernst vor allem Kernthemen der Linken am Herzen. Er wirbt für die Erhöhung des Mindestlohns auf 13 Euro und die Einführung einer Vermögenssteuer. Der 66-Jährige kandidiert im Wahlkreis Schweinfurt-Kitzingen und war früher unter anderem Gewerkschaftssekretär der IG Metall.

BR24 Wahlarena im Stream, TV und Radio

Die BR24 Wahlarena beginnt bereits ab 20 Uhr im Stream auf BR24 mit einer Vorstellung der Kandidaten. Ab 20.15 Uhr begrüßen Chefredakteur Christian Nitsche und Moderatorin Franziska Eder dann auch die Zuschauerinnen und Zuschauer des BR Fernsehens und im Radio auf BR24. Auch von zuhause aus kann man über die Kommentarfunktion mitdiskutieren. Inklusive Verlängerung im Netz dauert die Live-Diskussion rund 90 Minuten.

Am kommenden Mittwoch (22.09.21) findet die zweite BR24 Wahlarena im niederbayerischen Essenbach statt. Dann sind mit Alexander Dobrindt, Uli Grötsch und Claudia Roth die bayerischen Spitzenkandidaten und die Kandidaten der CSU, SPD und Grünen dabei.