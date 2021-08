Stadiontour: CSU startet in heiße Wahlkampfphase

Es ist der Auftakt zur heißen Wahlkampfphase. Corona-konform will die CSU mit ihrer Stadiontour im Freistaat um Stimmen werben - trotz widriger Umstände. An diesem Abend spielt das Wetter nicht mit, es ist kalt und immer wieder sieht es nach Regen aus. Auch die Umfragen sehen nicht gut aus für CDU und CSU. "Mag sein, dass die Umfragen schlechter werden", ruft Markus Söder auf der Bühne und fügt hinzu: "Ich weiß, regieren ist schwer. Aber nicht zu regieren ist sinnlos. Ich habe keinen Bock auf Opposition."

Söder wirbt für Laschet

Aber hat Markus Söder Lust auf einen Kanzler Armin Laschet? In der CDU bezweifeln das einige, nach Sticheleien – Stichwort: Schlafwagenwahlkampf. Friedrich Merz hatte laut einem Zeitungsbericht bei einem Wahlkampfauftritt tags zuvor Söder aufgefordert, gemeinsam mit der Union Wahlkampf zu machen. Fast 20 Minuten vergehen in der Rede von CSU-Chef Markus Söder, bevor das erste Mal der Name des Unionskanzlerkandidaten fällt.

"Wer einen pragmatischen Kanzler will, kann nicht an Olaf Scholz glauben. Er ist ein perfekter Bürokrat.", sagt Söder. Und: "Ich möchte lieber Armin Laschet haben, weil er ein pragmatischer Ministerpräsident ist, der weiß, wo den Leuten der Schuh drückt." Am Ende seiner Rede wird er noch einmal deutlich: "Ich unterstützte Armin Laschet, weil ich möchte, dass die Union den Kanzler stellt. Wir werden alles tun, möglichst viele Stimmen einzubringen."

Teile der Basis zweifeln an Laschet

Ob diese Bekenntnisse die CSU-Basis beeindrucken? Er mache sich "allergrößte Sorgen", sagt ein Anhänger, der nach Unterschleißheim gekommen ist. Laschet habe kein Charisma. Tatsächlich machen viele in der CSU Laschet für die schlechten Umfragewerte verantwortlich.

Dass Söder jetzt noch statt Laschet als Kanzlerkandidat ins Rennen geht, das hat Söder selbst ausgeschlossen. Zu spät, die Wahlzettel sind gedruckt. Und so versucht sich die CSU gegen den Umfragetrend zu stemmen.

SV Lohhof statt FC Bayern?

Im Hans-Bayer-Stadion in Unterschleißheim, das an diesem Abend die CSU zum Auftakt der Stadiontour nutzt, ist der SV Lohhof zuhause. Auf seiner Webseite wirbt er damit, dass der Verein einige Jahre in der dritten Liga gespielt hat. Die CSU sieht sich bei Fußballvergleichen eher in der Champions League. Opposition im Bund wäre für die CSU tatsächlich so etwas, wie ein Abstieg.

Dorothee Bär, unterfränkische Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin sagt, die CSU müsse noch ein bisschen Gas geben, um zu erklären, was es bedeuten würde, wenn die CSU nicht mehr mitregieren würde. CSU-Spitzenkandidat Alexander Dobrindt warnt vor einem linken Bündnis. Und davor, die Zweitstimme nicht der CSU zu geben. Eine Stimme für die Freien Wähler sei eine Stimme für den Papierkorb und würde nicht das bürgerliche Lager stärken. Möglicherweise würden Stimmen für die Freien Wähler sogar zum "Steigbügelhalter für rot-rot-grün".

CSU wirbt um Erst- und Zweitstimme

Die Freien Wähler, der Koalitionspartner der CSU in Bayern, wollen in den Bundestag. Auch die FDP verzeichnet steigende Werte in Umfragen. Mit seiner strikten Corona-Politik und der langen Schließung der Gastronomie hat Markus Söder Wirte und Hoteliers vor den Kopf gestoßen, das nahmen Freie Wähler und FDP mit Öffnungsforderungen auf. Um diese Flanke zu schließen fordert die CSU eine dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer für die Branche. CSU-Chef Markus Söder nennt seine Partei gar den "Schutzpatron für Hotellerie und Gastronomie".

Mehr Souveränität fordern Dobrindt und Söder an diesem Abend, beim Thema Sicherheit und Außenpolitik und in der Wirtschaft. Die Souveränität der CSU im Bündnis mit der Schwester CDU ist begrenzt – was die Bundestagswahl betrifft, sitzen beide in einem Boot. Die eine Schwester kann ohne die andere schwer erfolgreich sein. Und so wird die CSU-Spitze weiter Wahlkampf machen, unter anderem an sechs weiteren Abenden in Fußballstadien in ganz Bayern.