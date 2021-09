Beliebte Briefwahl: "Für Parteien eine Katastrophe"

Zur Bundestagswahl ist offenbar Briefwahl angesagt. Vor allem bei den jüngeren Wählerinnen und Wählern ist sie beliebt. So bleibt der Wahltag frei, um etwas zu unternehmen. Die Briefwähler schätzten die Flexibilität, sagt Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing. Zahlen zur Entwicklung der Briefwahl in Bayern gibt es laut Landesamt für Statistik nicht.

Politikwissenschaftlerin hält Briefwahl für problematisch

In Zeiten schneller Meinungsbildung und einer "Stimmungsdemokratie" verändere die Briefwahl aber das Wahlverhalten, stellt die Politikwissenschaftlerin Münch fest. Gerade bei den Unentschlossenen sei dies problematisch. "Man sollte sich das als Briefwählerin und Briefwähler schon deutlich machen, dass man sich dafür Zeit nimmt, die Unterlagen nochmal in Ruhe anschaut und sich überlegt und sagt: so, jetzt wähle ich und das ist jetzt ein bewusster Akt."

Gefahr bei Briefwahl: Wählen darf nicht zum "Nebenbei-Akt" werden

Ursula Münch sieht die Gefahr, dass bei vielen vor allem Schwankenden der Wahlakt nebenbei läuft, der schnell beeinflusst werden kann von Mitmenschen, Medien, einem Tweet oder Umfragen. "Dann macht es tatsächlich einen Unterschied, ob ich in ein Wahllokal gehe, mich in einer ganz bestimmten Situation befinde oder ob ich das ganz geschwind am Küchentisch erledige", sagt die Leiterin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing.

Parteien erreichen Menschen nicht mehr im Wahlkampf

Ursula Münch sagt ganz klar: "Für die Parteien ist die Briefwahl eine Katastrophe." Denn dadurch erreichten sie viele Menschen nicht mehr im Wahlkampf, weil die ihre Kreuze schon längst gesetzt haben. "Jede einzelne Partei muss mehrere Wahlkämpfe führen. Für das städtische Publikum, für das ländliche, für die Jüngeren, für die Älteren, für diejenigen, die zu viel arbeiten, für die anderen, die unter zu wenig Arbeit leiden." Dabei wollten viele Parteien noch kurz vor dem Wahltag ein Feuerwerk zünden. "Die Parteien wissen aber nicht, ob sie tatsächlich noch eine deutliche Mehrheit der Wählerinnen und Wähler überhaupt erreichen könnten."

Übrigens: Der Wahlbrief muss laut zuständigem Innenministerium spätestens bis 18 Uhr am Wahlsonntag bis bei der auf dem Umschlag genannten Adresse abgegeben werden.